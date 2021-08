El DJ ha rescatado una instantánea donde muestra un día importante junto a su hijo mayor: «No se me olvidará nunca porque fue especial para mí”.

Jessica Bueno ha utilizado sus redes sociales para hacer partícipes a sus seguidores de una primera vez especial que ha vivido este mismo fin de semana en familia. «Ayer disfruté muchísimo con mis hijos mayores y mi marido en el concierto de Morat. Su primer concierto y por lo felices que se les veía creo que repetiremos experiencia pronto», afirmaba a través de su perfil de Instagram. Un ‘post’ que sorprendentemente ha recibido una pronta respuesta por parte de Kiko Rivera, padre de su primer hijo. Este desmentía que para su hijo Fran fuera su primer concierto.

El DJ, por su parte, ha rescatado de su álbum más personal una imagen donde muestra aquel día en el que su pequeño acudió a un concierto por vez primera. Fue, además, uno que ofreció su progenitor: «Cosa que no se me olvidará nunca porque fue especial para mí”, añade. El hijo de Isabel Pantoja ha incluido un segundo comentario donde ha querido aclarar que no lo ha dicho con ninguna doble intención. “No rayarse, no es a malas, pero las cosas como son. Además, fue uno de los días más bonitos de mi vida. No me lo quiten”.

El gran momento de Jessica Bueno

Este hecho anecdótico se produce en un gran momento personal para Jessica Bueno quien ha dado recientemente la bienvenida a su tercer hijo -se trata del segundo fruto de su matrimonio con el futbolista Jota Peleteiro-. El pequeño Alejandro vino al mundo el pasado 13 de julio haciendo a la sevillana madre de familia numerosa. Junto a su marido ha disfrutado de esta divertida velada. Ambos se dejaban ver con una amplia sonrisa compartiendo algunas imágenes del concierto de Morat que tuvo lugar durante el Festival Starlite de Marbella. En las mismas se veía a los dos hijos mayores de la ‘influencer’, Francisco y Jota, disfrutando de la noche.