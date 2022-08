Este miércoles, la revista ‘Hola’ publica en su portada el siguiente titular sobre el exportero del Real Madrid y de la selección española: «Exclusiva: Descubrimos la nueva ilusión de Iker Casillas«. Además, ofrece más datos: «Ella es María José Camacho, viuda de Francesc Arnau, exportero del Barcelona”. También se ofrece unas imágenes de Iker y esta joven en actitud afectiva mientras surcaban altamar sobre un barco. Sin embargo, él ha salido públicamente a desmentir tajantemente la publicación y negar dicha información y que exista una relación entre ambos.

En sus redes sociales, Iker Casillas ha emitido un mensaje: «¿Nueva ilusión? No. ¿Nueva invención? Sí» junto a la portada de la revista Hola. No contento con eso, ha aclarado que esto es una ‘fake news’ o lo que viene a ser lo mismo una noticia falsa. El de Móstoles así estaría aclarando que solo es una amiga y que él sigue soltero como hasta ahora.

Muy molesto con que se le relacione con una mujer, Iker Casillas no solo ha desmentido esta información en su cuenta de Instagram, sino también en Twitter, donde ha ido más allá. «¡NO HAY NINGUNA NUEVA ILUSIÓN! Lo que sí hay, ¡es una nueva INVENCIÓN! Vaya manera de montarse una historia…¡de locos!», asegura el futbolista. Ella, por su parte, ha preferido no pronunciarse por ahora.

NO HAY NINGUNA NUEVA ILUSIÓN! Lo que si hay, es una nueva INVENCION! Vaya manera de montarse una historia… de locos! 🤦🏻‍♂️ https://t.co/efdXiTLSbR — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 31, 2022

María José Camacho no es una desconocida para los medios de comunicación y es que hace poco más de un año sufrió un drama que ni ella ni sus hijos podrán olvidar jamás. El que era su marido, el por entonces director deportivo del Real Oviedo, se precipitó de un tren en marcha en mayo de 2021 debido al estrés y el agobio que le producía su trabajo, tal y como ella misma confesó en una entrevista concedida hace ya algunos meses. «Ojalá el duelo que estoy pasando hubiese sido por algo natural, por una enfermedad o un accidente. Por algo que sepas que tú no puedes hacer nada. Siempre te queda el si hubiese dicho esto, si hubiese dicho aquello o si le hubiese llevado al médico. Esto no es un duelo normal (…) Me hubiese despedido y le hubiese dicho mil veces te quiero. Ojalá hubiese podido despedirme. Esto es un trauma», espetó.

Iker ha sido relacionado con diferentes chicas desde su separación con Sara Carbonero, con quien anunció su ruptura en el mes de marzo de 2021. Un año y medio después de aquello ella sí está muy ilusionada con Nacho Taboada, con quien mantiene una sólida relación y él, por el contrario, no ha vuelto a confirmar si alguien de nuevo le ha hecho sentir las famosas ‘maripositas’.