Belén Esteban y Miguel Marcos contraerán matrimonio también por la iglesia y el lugar elegido es Paracuellos del Jarama, donde ambos residen.

Belén Esteban anunció esta semana cuáles eran sus planes nupciales. Aunque muy pronto cumplirá dos años de casada con Miguel Marcos, su enlace tuvo lugar por lo civil y su deseo era también contraer matrimonio por la iglesia. Así lo reveló la de San Blas hace tan solo unos días, pues está muy ilusionada con que próximamente puedan darse el ‘sí, quiero’ como esperaban. La pandemia ha retrasado las fechas que tenían previstas, eso sí, ambos tienen muy claro dónde lo harán y es que el conductor de ambulancias se quiere casar en el lugar en el que se crió, Paracuellos del Jarama, donde ambos viven. «Dentro de dos semanas hago dos años de casada y me volvería a casar otra vez y me encantaría… ¡Que me voy a casar otra vez por la iglesia! Me iba a casar en junio. Tiene más ganas mi marido que yo, porque yo estoy casada. Pero como él es de Paracuellos le hace ilusión casarse en su pueblo», dijo. Aunque no detalló el enclave en el que lo harían, por fin, se ha conocido que será en la iglesia de San Vicente Mártir, del Siglo XVI.

En Paracuellos del Jarama, según ha desvelado La Razón, no hay más templos construidos, solo otra llamada de la Sagrada Familia, pero esta se trata de un templo prefabricado, lo que probablemente les ha hecho declinar esta opción. Cabe señalar que, además, tienen pensando invitar a muchos amigos y familia, por lo que todo apunta a que será una boda concurrida. Para entonces estarán todos vacunados y podrán disfrutar de un enlace que, a día de hoy, sería muy complicado realizar. “Este año no hemos podido por el Covid, que era poca gente. Nos queremos casar el año que viene y hacerlo con toda la gente que queremos”.

De este modo, se confirma que su boda religiosa cada vez estará más cerca de producirse y, sobre todo, que volveremos a ver a Belén vestida de novia una vez más. La colaboradora de televisión está muy ilusionada porque llegue el gran día, pero reconoce que quien vive esta segunda boda con mayor emoción es su marido. Contraer matrimonio con la mujer de su vida en su barrio es tremendamente especial para Miguel Marcos y ella no ha dudado en sucumbir a su deseo. Este paso se había también retrasado porque Belén Esteban no había conseguido la nulidad eclesiástica de su boda con Fran Álvarez, quien falleció el pasado año, por lo que ya tiene vía libre para pasar por la vicaría.

Los preparativos todavía no se han iniciado, eso sí, todo apunta a que habrá una larga lista de rostros conocidos entre los invitados a la boda de Miguel Marcos y Belén, entre otros, muchos compañeros de ‘Sálvame’.