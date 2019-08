23 María Patiño sorprendió a todos con su boda sorpresa

El lugar elegido para celebrar este enlace sorpresa, que no tiene validez en España hasta que no se haga el trámite pertinente en nuestro país, ha sido la playa. Ella misma desvelaba que no podían estar más emocionados y felices con haber dado este paso. «Es la boda de mis sueños desde que era niña», explicaba.

«No he preparado absolutamente nada, llegué aquí. Se decidió el día antes y fue cogiendo forma una semana antes, con el traje. No tenía nada planificado pero ha sido todo maravilloso, llegué aquí y coincidió que podían hacer lo que yo siempre había soñado. Me dijeron que me dejara llevar, que lo dejara fluir y fluyó. No imaginé que Sri Lanka iba a ser tan especial», comentaba.