Palito ha recibido una excelente noticia por parte de su prima Berta, quien ha contado su historia de superación a la audiencia.

La gala de este jueves para Palito ha sido cuanto menos intensa. No solo porque a su compañera de batallas en Playa Destierro casi la expulsan por robar comida, sino también por la sorpresa que ha recibido de parte de un familiar. Era minutos antes cuando Jorge Javier presentaba a Berta, la prima de Palito, cuya historia de superación a él le había parecido terriblemente dura. Tras conectar con ella desde su casa, el catalán le pedía que contara lo que le había sucedido hace algún tiempo, siendo en ese momento cuando ella con una gran sonrisa en su rostro y una tremenda positividad se confesaba con el público. A través de una videollamada, comenzaba diciendo: «Hace unos años tuve un accidente en una fiesta y tirándome de cabeza a la piscina se me resbalaron las manos y tuve una lesión medular por la que me quedé tetrapléjica».

Mientras Jorge Javier Vázquez la escuchaba con mucha atención, la joven se mostraba nerviosa por coincidir con su prima, aunque fuera a miles de kilómetros. Con el objetivo de que la gente se quede con la parte positiva de todo esto, Berta aseguraba que después de aquel trágico momento fue capaz de resurgir y continuar con su vida. Una etapa en la que Palito ha sido imprescindible. «He de decir que acabé mi carrera de medicina después de tener la lesión. Estoy dándolo todo con la rehabilitación, poco a poco voy recuperando», ha dicho Berta. Aunque la noticia excelente llegaba cuando le explicaba a Palito que esta semana había logrado andar por sí misma, lo que sin duda ha llenado de alegría a Palito. «Esta semana he conseguido dos o tres pasitos prácticamente sola, estamos todos muy contento, me acuerdo muchísimo de ella en rehabilitación. Le dedico todo esto», ha dicho Berta.

Nada más escucharla no ha dejado de llorar y es que Palito y su prima Berta tienen una exquisita relación: «Estos pasitos han sido para ti. Te quiero mucho primi». Después de esta confesión, Palito ha expresado su enorme alegría tras ver los avances de su prima, pues se siente muy orgullosa de ella: «No me lo puedo creer. Es una crack». Poco después, se reencontraban con Alexia Rivas, a la que han expulsado de La Palapa y con la que ambas tienen muy buena relación. Al haber solo sitio para dos, ella, Lola o Palito se ven obligadas a abandonar la isla para siempre.