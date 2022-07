Pablo Puyol y Beatriz Mur se han casado hace apenas unos días después de tres años de relación. La pareja de actores han compartido su boda con SEMANA, donde podrás ver todas las fotos del enlace y de la posterior celebración. Con el ‘sí, quiero’, Pablo y Beatriz dan un paso más en su relación. Una relación de amor que va viento en popa, pero ¿cómo y dónde se conocieron los actores?

Pablo Puyol y Beatriz Mur se conocieron en un casting

Ha sido el actor el que ha declarado en exclusiva para este medio que se conocieron de una manera de lo más curiosa: «Nos conocidos en los castings del musical ‘A Chorus Line’, que produjo Antonio Banderas. Recuerdo que yo estaba subiendo unas escaleras para ir a la sala donde se iba a hacer una de las pruebas y al girarme, la vi sentada en un banco muy concentrada con sus papeles y pensé: “¿Y esta mujer tan bonita quién es?”. Me quedé un poco prendado y me propuse hablar con ella», ha explicado rotundo, dejando claro que fue amor a primera vista.

Aunque estaba pendiente de hacer la prueba, Pablo pensó en cómo hablar con ella: «Intenté acercarme, pero ella estaba a su rollo, porque es muy estricta, muy alemana, cuando está trabajando. Fue complicado, pero finalmente conseguí hablar un poquito con ella. Los castings siguieron y llegó la final en Málaga, y en el AVE camino de allí, tuve la oportunidad de sentarme a su lado porque teníamos una escena en común que teníamos que pasar», continúa diciendo con emoción.

Fue ahí cuando tuvieron la oportunidad de conocerse aún más: «Ahí entablamos algo más de conversación, pero tampoco te creas que me daba mucha bola, aunque yo estaba dándolo todo (risas). Pasó el casting y estando en Madrid de nuevo de vuelta, empecé a escribirle por Instagram. A partir de ahí, empezamos a hablar y un día le dije que me iba a ir a Málaga y que antes de marcharme, me gustaría cenar un día con ella y accedió. Nos fuimos a cenar y ahí se relajó un poco y pudimos empezar la relación. Desde entonces hasta ahora ha sido muy bonito. Llevamos juntos tres años y unos meses y estamos tan a gusto que por eso hemos querido dar este paso y casarnos», termina diciendo agradecido y feliz con el paso que ha dado junto a ella.

Beatriz estaba reticente al principio

Parece que el hecho de que Pablo Puyol fuera muy conocido hizo que Beatriz Mur andara con cuidado. El actor, conocido por su paso por la exitosa serie de ‘Un paso adelante’, ha explicado el motivo por el que su chica no quiso dar más pasos al principio: «Creo que le hablaron de mí y yo tengo un pasado. Mientras he estado libre, he sido bastante viva la vida. No me centraba, iba con una, luego con otra… Nunca he estado en pareja mucho tiempo, mis relaciones han sido bastante cortas y ella, que sabía esto perfectamente, pensaría que para qué se iba a meter en esto. Pero, finalmente, parece que ella ha conseguido cambiarme de una manera brutal y estoy súper feliz y por eso estoy dando este paso», dice orgulloso. Ahora queda terminar de disfrutar de su viaje de novios y empezar una nueva etapas juntos, ya casados.

