A pesar de haber estado en el punto de mira en los últimos días a raíz de la emisión del especial de Rocío Carrasco en ‘Sálvame’, la familia Ortega-Aldón se disponía a celebrar estas fechas tan señaladas alejados de cualquier tipo de polémica para ponerle así buena cara al mal tiempo. Sin embargo, esta Nochebuena han vivido un fuerte golpe con el que no contaban. En concreto, tal y como desvelaba Ana María Aldón en sus redes sociales, tuvieron que acudir de urgencia al hospital después de que su hijo José María tuviera 39,5 grados de fiebre.

Poco antes de que se sentaran a cenar en familia por Nochebuena, Ana María Aldón acudía a Urgencias con su hijo, José María, después de que este se encontrara mal debido a la fiebre. A través de sus historias de Instagram, la colaboradora de ‘Viva la vida’ aseguraba que había sometido a su pequeño a una prueba PCR para comprobar si se había contagiado con la Covid-19. «Con la ilusión que tenía de que esta noche viene Papá Noel… Y al final, nos vemos la noche de Nochebuena en el hospital con 39,5º«, escribía la diseñadora junto a una imagen en la que aparecen madre e hijo en la sala de espera de un centro hospitalario.

De la misma forma, Ana María Aldón hacía hincapié en que hasta que no tuvieran los resultados de la prueba no podía sentarse a la mesa con el resto de familiares y por ello tomaron la decisión de aislarse en una de las habitaciones de la casa. Para tranquilizar a todos sus seguidores, la mujer de José Ortega Cano dejó claro que el resto de personas que se encontraban en su casa se había sometido a un test de antígenos y habían dado negativo. «El niño todavía está esperando los resultados, así que de momento precaución«, insistía.

Eso sí, Ana María Aldón intentó quitarle hierro al asunto y no dudó en bromear con la situación y su plan para Nochebuena asegurando que se había intentado arreglar para poder pasar un bonito momento junto a su hijo mientras que permanecían aislados a la espera de los resultados. «Me he arreglado, pero nada más lejos de la realidad… Estoy con las zapatillas de andar por casa», comentaba entre risas.

Siguen a la espera de los resultados

Hace tan solo unas horas, Ana María Aldón ha vuelto a hacer una actualización de la situación del pequeño José María a través de sus redes sociales y aseguraba que seguían a la espera del resultado de la PCR. «Muchísimas gracias a todos los que estáis preguntando por José María. Aún no tenemos el resultado de la PCR a pesar que nos dijeron que estaría el resultado en unas 3/4 horas… En cuanto sepa algo os lo pondré por aquí… De momento solo puedo deciros que no tiene fiebre y que está mejor del dolor de garganta«, aseveraba.

Los que sí pudieron pasar la Nochebuena juntos fueron José Ortega Cano y Gloria Camila. La joven no dudó en compartir algunos de los momentos que vivió junto a su padre a través de las redes sociales y dejó patente la buena relación que existía entre padre e hija.