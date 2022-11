Nieves Herrero no puede estar más emocionada. La periodista ha recibido una gran noticia. Y es que su hija Blanca Moreno Herrero ha sido reconocida con un galardón que le hace especial ilusión: ha sido elegida como una de las 20 mejores abogadas de España en la categoría de Litigio.

La emoción de Nieves Herrero es increíble y no puede estar más orgullosa. A sus 65 años, la periodista ha recibido una gran noticia que por supuesto ha hecho todavía más ilusión a la homenajeada. Blanca no ha dudado en poner en su LinkedIn, la red social profesional más conocida en el mundo, este reconocimiento.

«Agradecida por haber sido reconocida como «‘Ones to Watch in Spain 2023’ en la categoría de Litigación en el directorio de Best Lawyers. Más alegría todavía compartir este reconocimiento con grandes profesionales y amigos de Gómez-Acebo & Pombo», dice emocionada tras conocer este galardón.