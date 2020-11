La hija de Alejandro Sanz, Manuela Sánchez, ha concedido su primera entrevista y ha revelado algunos secretos desconocidos sobre su vida.

Manuela Sánchez, la hija de Alejandro Sanz, continúa siendo para muchos casi una desconocida. Desde que abriera su perfil de Instagram poco a poco esta red social ha supuesto una ventana que permite descubrir cómo es así como algunos secretos de su personalidad, sin embargo, la joven de 19 años no había concedido una entrevista hasta ahora. La primogénita del cantante ha querido confesarse sobre su padre, sobre su futuro como artista y sobre algunos aspectos de su vida que eran completos desconocidos.

En una charla en la que estaban presentes ella y su madre, Jaydy Michel, la estudiante de Diseño de Moda ha hablado sobre sus planes profesionales. «Con mi propia marca con mi nombre y diseñando», responde a ‘Vanity Fair’ cuando le preguntan sobre cómo se ve de aquí a 10 años. «En un futuro, a lo mejor me da por sacar un disco o hacer algo con la música. Puede ser. Sería algo que me gustaría», añade. Sus respuestas reflejan que lo tiene claro y que, además, todo está enfocado en una misma dirección.

Siempre ha estado rodeada de arte en diferentes vertientes, al igual que sus hermanos, prueba de ello que todos vivan rodeados de instrumentos. «Manuela se preocupa mucho por todos, especialmente por los pequeños. Yo la llamo Mamá Manuela«, dice su madre en la citada publicación. Pero ¿y qué opina de su padre, Alejandro Sanz? A pesar de que tiene seis millones de seguidores en redes y una carrera plagada de premios, para muchos es toda una incógnita como es Alejandro como padre. «Estoy muy orgullosa y me alegro de que todo el mundo lo quiera y admire tanto, pero para mí es mi padre. Yo no sé lo que se siente teniendo un padre empresario. Lo importante es que es buena persona y que siempre que puede intenta ayudar a la gente», relata Manuela.

Aunque no ha querido desvelar dónde estudia ni muchos más detalles acerca de su carrera por, según ella misma, «su seguridad», al parecer la joven no se ha mostrado nerviosa en ningún instante durante la entrevista. «Todo lo contrario. ¡Tengo mucha emoción!», insiste Manuela Sánchez. No obstante, no es la única confesión por parte de la familia de Alejandro Sanz, pues su madre, Jaydy Michel, ha explicado que tras afincarse en Madrid junto a su familia su mayor deseo sería trabajar en la televisión. «Estoy abierta a todo. Me encantaría presentar un programa de televisión», dice la modelo mexicana.

A pesar de que no ha dado apenas detalles sobre Rachel Valdés, la actual pareja de su padre, públicamente ha quedado más que claro que se llevan de maravilla. La ha felicitado públicamente por su cumpleaños y ahora incluso ha desvelado que es una fuente de inspiración para ella, todo un piropo con el que se refleja que tiene una conexión muy especial. «Me encanta su arte. Una de las tareas de la escuela de moda a la que acudo era hacer una colección inspirada en la obra de una artista, como es el caso reciente de Louis Vuitton, y lo hice pensando en ella», ha comentado Manuela sobre la artista cubana.