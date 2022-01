Antonio David Flores está arrepentido de no haber contado a Olga Moreno que había rehecho su vida. Si pudiera volver al pasado tiene claro que lo haría de forma diferente, aunque su relación con la que ha sido su mujer durante 22 años «acabara hace ya varios meses». En su canal de Youtube no ha especificado la fecha de su ruptura, pero sí ha tenido excelentes palabras hacia ella, siendo poco después cuando su hermana Silvia se ha pronunciado en sus redes sociales. Un mensaje que deja ver que su intención no es romper su silencio públicamente, aunque ella posea muchos secretos y tenga muchas cosas que decirle a Antonio David Flores. «La tranquilidad de saber que eres buena y no buscas arruinarle la vida a nadie, no te la quitan ni aunque te echen toda la mala vibra del mundo», ha escrito.

Estas palabras van acompañadas de un gif de una mujer haciendo yoga, una postura similar a la «pose cumplida». Una animación con la que deja claro que está intentando relajarse a pesar de la polémica que ha sacudido su vida y la de su familia. De hecho, este storie lo acompaña de una canción de Manuel Carrasco, en concreto, del estribillo de ‘Soy afortunado’: «Soy afortunado porque los mayores tesoros que tengo no los he comprado». No es ni mucho menos la primera vez en la que la familia de Olga Moreno utiliza sus perfiles de Instagram o Twitter para expresar cómo se siente, tanto es así, que horas después de que se confirmara que Antonio David estaba con Marta Riesco, Silvia Moreno posteó una llamativa reflexión.

«La decepción es una emoción que se despierta en una persona al incumplirse una expectativa construida, generalmente en torno al comportamiento de otra persona o en relación a algún acontecimiento. No es enfado, es decepción y eso es peor», escribió. Siempre le han defendido a capa y espada, pero jamás imaginaron que darían este giro de tuerca. Mucho menos que no le diría a Olga Moreno que había comenzado a sentir por otra mujer.

La familia de Olga permanece a su lado, a pesar de la distancia que les separa, ya que ellos viven en Sevilla. Están muy pendiente de ella al ser conocedores del durísimo momento que atraviesa y es que tanto ella como parte de su círculo creían que Antonio David y ella se acabarían reconciliando. Sin embargo, su relación con Marta Riesco evidencia que su historia de amor está rota, aunque el malagueño tenga intención de que, pese a ello, sigan teniendo una relación cordial por su entorno y por todo lo que les ha unido. «No tengo ni un pero para ella porque no lo tiene. Es una persona que se ha entregado en cuerpo y alma a mis hijos, a mí y a mi familia (…). Y hemos caminado juntos durante 22 años», decía Antonio David en el último vídeo de su canal.

Quienes no se han separado de ella tras su ruptura matrimonial han sido David Flores y su hermana Rocío. Los dos siguen teniendo muchísimo contacto con ella, en especial David, que ha decidido vivir con ella, a pesar de la nueva situación sentimental de su padre.