Anabel Pantoja ha vivido sus horas más convulsas después de poner punto y final a su experiencia en ‘Supervivientes’. A pesar de que fue la expulsada la pasada semana, quedando así en quinto lugar en el concurso, no aterrizó en España hasta que lo hicieron el resto de concursantes finalistas. Esto significa que no se reencontró en el plató junto a los suyos hasta este jueves, en la gran gala final. A pesar de que se vivió un frío reencuentro con Yulen Pereira, la pareja que comenzó su romance en Honduras ha pasado su primera noche juntos. Pero, ¿qué han hecho? ¿Han dado suelta a la pasión, tal y como el propio esgrimista aseguró que iba a pasar hace unas horas? Te lo contamos todo.

Al salir del plató de Telecinco, tras conocer que Alejandro Nieto se convertía en el ganador de esta edición, Anabel Pantoja se desplazó hasta la casa de unos amigos para ponerse al día. Una noche en la que no ha faltado ningún tipo de comida. Sobre todo de ‘fast food’. La superviviente se deleitó con un buffete con diferentes tipos de chocolatinas, patatas fritas y demás snacks, donde tampoco faltaron los manolitos que tanto le gustan a la colaboradora de televisión.

Anabel Pantoja ha soplado las celas para celebrar su 36 cumpleaños

Además, han aprovechado para celebrar los 36 años de Anabel Pantoja, que los cumplió el pasado 15 de julio. Sus amigos y familiares le quisieron organizar una fiesta de bienvenida y, de paso, para que pudiera soplar las velas en una tarta decorada en tonos rosas. En esta fiesta no han faltado los globos y demás elementos decorativos con los que la sobrina de Isabel Pantoja ha festejado su cumpleaños y el gran éxito que ha tenido en su paso por ‘Supervivientes’. Pero en esta fiesta, no ha faltado Yulen Pereira, con quien ha pasado su primera noche juntos. Ya pasadas las hroas, en la mañana del martes, han salido del domicilio visiblemente cansados. ¿Queréis saber que han dicho? No te pierdas el siguiente vídeo y dale al play.

Vídeo: Europa Press

La pareja ha salido del piso sin apenas haber podido dormir nada. Pero el motivo no ha tenido nada que ver con pasar una noche de locura entre ambos. Más bien que era el momento de ponerse al día y charlar largo y tendido durante toda la noche. «Bien es que no me he acostado, estoy sin dormir. Claro si me han dado las siete, ocho de la mañana allí arriba hablando con mi familia y todo», decía Anabel Pantoja, escondiendo su rostro tras unas enormes gafas de sol y con una sonrisa de oreja a oreja que confirma el feliz momento que está atravesando.

Un momento que llega después de enfrentarse a su ex, Omar Sánchez, en las instalaciones de Mediaset. El jueves en la mañana, Anabel y Omar grabaron el programa ‘Déjate Querer’, presentado por Toñi Moreno, donde ambos se reencuentran tras el nuevo romance de la colaboradora de televisión. Esto se verá este sábado en prime time.