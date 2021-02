La colaboradora estuvo a punto de abandonar ‘Sálvame’ tras el aluvión de críticas de sus compañeros y el enfrentamiento con Kiko Matamoros.

Este miércoles, Anabel Pantoja vivía una de sus tardes más angustiosas en ‘Sálvame’. La sobrina de Isabel Pantoja estallaba y abandonaba el plató después de que sus compañeros, en especial Kiko Matamoros, analizaran con lupa su labor como colaboradora. Un verdadero repaso en el que no salía muy bien parada, ya que la calificaban como una «vaga«, «irresponsable«, «poco inteligente» o «acomodada«. Harta de sentirse juzgada y poco valorada por sus colegas, la sevillana perdía los nervios y amenazaba -por enésima vez- con irse definitivamente del programa.

Fue una tarde casi dramática en la que Anabel lloraba, gritaba y se quejaba a todo pulmón de lo difícil que le resulta cumplir con su trabajo. «¡Voy a ser la vaga de España!», decía, marchándose de plató. «Cuando vengo aquí se me abren las carnes», confesaba, angustiada. La andaluza reconocía que siente «miedo» cada vez que le toca ir al programa. Incluso admitía lo incómoda que se siente con el equipo: «¡Lo que estáis consiguiendo es que os tenga asco!».

La crisis nerviosa de la sevillana

24 horas de aquel duro episodio, Anabel Pantoja ha confesado que tras terminar su intervención en el programa sufrió una crisis emocional: «Me dio un ataque de ansiedad”. Fue tanta la tensión vivida que al salir de las instalaciones de Mediaset tuvo que asistir a varias farmacias para comprar algo que la tranquilizase. Y es que se encontraba mal física y anímicamente: «Me fui con un sofocón a mi casa. Nunca había tenido tanto dolor de cabeza. Una cosa horrorosa».

Vídeo: Europa Press

Nada más terminar el programa que últimamente le trae más quebraderos de cabeza que ilusiones, Anabel Pantoja acudía a una farmacia para dar con algo que la ayudase a calmarse. Decía “estar bien”, pero tal y como se puede ver en el vídeo sus palabras no estaban acordes con su estado anímico. En su camino hacia la farmacia, la colaboradora respondía a la pregunta que todo el mundo se formula: «¿Volverá a ‘Sálvame’ o está decidida a dejar su trabajo para siempre?».

«Me han contratado como Anabel Pantoja»

24 horas después, ha pedido disculpas por haber perdido los papeles. Pero sigue enfadada: «No he entrado en un correccional, me han contratado como Anabel Pantoja». Ha insistido en que siente “juzgada” y “criticada” sin motivo: “No venía a cuento, de repente sacaron una llamada de hace meses y me llamaron vaga”.