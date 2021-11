Parece que la calma aún no está por llegar a las vidas de las Campos, a pesar de que las dos hermanas están unidas y volcadas por completo en ayudar a María Teresa Campos con la mudanza a su nuevo ático en Aravaca. Este fin de semana, Carmen Borrego llegaba a su límite en ‘Sábado deluxe’ y, sin ningún tipo de filtros, aseguraba que prefería callarse muchas cosas antes de echar más leña al fuego. La hija pequeña de la veterana comunicadora está harta y admite que su sobrina, Alejandra Rubio, debería pisar el freno.

El pasado fin de semana, Alejandra Rubio daba un golpe en la mesa y avivaba su guerra con Carmen Borrego después de tachar de «vergonzosa» la actitud que estaba teniendo su tía en ‘Sálvame’ cada tarde. Este sábado, la hija de María Teresa Campos volvía a ver las imágenes en cuestión y reconocía que estaba cansada de la situación. «Para defender a su madre no tiene que atacar a su tía. No siento haberle hecho algo, no tengo nada en contra de ellas. Llevo callada mucho tiempo y no he empezado esta guerra, no he dicho nada de mi sobrina ni de mi hermana«, comentaba la colaboradora.

Por si fuera poco, Carmen Borrego ha admitido que cada vez que escucha hablar a su sobrina sobre el conflicto familiar tiene que morderse la lengua por respeto hacia su hermana. «Si no hubiera sido su hija… He contado hasta 100, 200… porque he entendido que es su hija«, argumentaba. Además, cansada de que la tachen de ser el detonante de la brecha familiar, la excolaboradora de ‘Viva la vida’ dejaba claro que todos debían comenzar a aceptar sus errores. Sin embargo, conforme pasaban los minutos la tensión iba creciendo en el ambiente y Carmen Borrego se levantaba de su silla cansada de que la señalaran con el dedo y la acusaran de ser el origen de los males de Terelu Campos.

«Yo paso de esta guerra. Me callo para no tener problemas, estoy un poco harta. He estado callada para que las cosas no estén mal y me he callado muchas cosas para evitar una guerra familiar, no voy a incendiar nada», sentenciaba la hija de María Teresa Campos. De la misma forma, Kiko Matamoros no podía evitar salir en defensa de Terelu Campos y dejaba claro que la participante de ‘MasterChef Celebrity’ estaba «superada» por la situación. «¿Creéis que yo lo estoy pasando bien, que a mí esto me gusta?», reiteraba Carmen Borrego.

No hay reconciliación posible entre las hermanas

SEMANA ha podido saber en exclusiva que el mal rollo entre las hermanas va más allá, tanto es así que en el ámbito privado no termina. Ni mucho menos. «Terelu manda mensajes desde su teléfono a Carmen en los que le deja claro que la reconciliación es imposible a día de hoy», explica una fuente de toda solvencia a este medio. Un contenido que ha terminado por destrozar a la hija menor de María Teresa Campos. «Estos WhatsApps son verdaderamente duros y no invitan a un posible acercamiento, sino que solo multiplican la tensión entre ellas», insiste esta misma persona.