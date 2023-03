Hablamos con Javián sobre la madre de Álex Casademunt y la polémica de 'Fórmula abierta'

"Eso te lo tendría que responder Rosa, la madre de Álex. Yo hablo con ella a menudo y conmigo está muy bien", nos dice Javián al otro lado del teléfono. El que fuera participante de la primera edición de 'Operación triunfo' se desvincula así de la polémica que existe entre el grupo musical 'Fórmula abierta' y la madre de Álex Casademunt. El artista ya no forma parte de la banda, de hecho, ahora está compuesta por Verónica Romero, Geno Machado y Enrique Anaut, lo que le deja fuera esta ecuación. "Yo ya no estoy en Fórmula. Ni siquiera veo la tele...No sabía nada", nos insiste muy amablemente. Dos años después de la trágica muerte de Álex, hay heridas abiertas, tal y como demuestra la reacción de Rosa González.

Sorprendido, pero sin querer entrar en debates, Javián nos asegura saber nada del enfrentamiento que salía a luz este fin de semana a los medios de comunicación. La liebre saltaba cuando Rosa Gónzalez, madre de Álex, se mostraba enfadada con el regreso del grupo sin su hijo. "No tengo nada, nada de ganas de coincidir con esta gente. No me gusta nada de lo que han hecho, ni me han dicho nada. Entonces, yo no tengo nada de ganas", dijo muy enfadada en 'Fiesta'. Dos años después de la muerte de Álex, han anunciado un tour llamado 'Gira 20 años', proyecto que no ha convencido a la familia de Casademunt y con el que parecen no estar de acuerdo sus seres queridos. Javián se muestra cauta y lejos de querer entrar en detalles, prefiere dar un paso atrás.

La banda que, en su día formaron Javián, Álex, Geno y Mireia, ahora está compuesta por otros cantantes, siendo solo Geno la que estaba en los inicios. Puestos en contacto con ella, ha habido silencio absoluto por su parte, lo que deja ver que no quiere entrar en conflicto. Verónica se ha desmarcado también de esta historia, aunque sí aclaró que sabía que el zasca de la madre de Álex Casademunt no iba por ella. "No lo dice por mí. Todos sentimos su dolor. Respeto. Esta fue la tercera vez que se me presentó la oportunidad de Fórmula Abierta", ha asegurado la artista. De este modo, justificaba su decisión y aclaraba que el zasca de Rosa no era por ella. Las opciones se reducían al mínimo y todas las miradas señalaban entonces a una persona: Geno.

De momento, el 25 de marzo tienen una cita en una sala de Madrid con la que los tres artistas están muy ilusionados. Ellos mismos están promocionando el evento para conseguir agotar entradas, una hoja de ruta que ha sorprendido a quien tuvo la oportunidad de trabajar con Álex Casademunt. Desde SEMANA nos hemos puesto en contacto también con el mánager que trabajaba con 'Fórmula Abierta' hasta antes del fallecimiento de Álex, quien al igual que su entorno se muestra sorprendido. "Nos ha pillado por sorpresa la vuelta. En su día, meses después de morir Álex, se plantea que la banda regresara, pero Javián dijo que no podía porque tenía mucho trabajo. Al final todo se quedó en stand by", cuenta a esta revista.