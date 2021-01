‘Riverita’ no mantenía una relación cercana con Isabel Pantoja en los últimos años, pero le dedicaba unas bonitas palabras cuando le preguntaban por ella.

La noticia más triste del día ha sido la muerte de ‘Riverita’, que después de cinco años de lucha contra un cáncer, fallecía en Barbate a los 75 años de edad. El pasado mes de noviembre, recibía la visita de Fran, Cayetano y Kiko Rivera en su casa, un reencuentro que quisieron inmortalizar con una instantánea que se convirtió en viral. Y es que era la primera vez que el dj daba el paso de conocer a la familia de su padre.

Su muerte llega justo cuando la relación entre Kiko y su madre, Isabel Pantoja, está en su peor momento. Pero ‘Riverita’ parecía querer que madre e hijo arreglaran sus problemas, sobre todo si echamos la vista atrás y vemos todo lo bueno que decía el hermano de Paquirri de la cantante. Fue preguntado sobre ella justo cuando esta se encontraba concursando en ‘Supervivientes’, en el año 2019. «Está muy bien, algunas veces la veo», desvelaba sobre su paso por el exitoso programa. Se atrevía a confesar, además, lo jugoso que fue el hecho de que hablara de cómo conoció a Paquirri.

‘Riverita’ hablaba muy bien de Isabel Pantoja

A pesar de las críticas que recibió la tonadillera, como que era fantasiosa, ‘Riverita’ la defendía: «No… los artistas así, tan fuera de lo normal, todo es pura fantasía, porque la realidad es normal para ellos», explicaba. «Mi hermano la acompañó siempre, él era muy ameno, muy simpático y él conquistaba a cualquier persona cuando él quería».

No dudaba en hablar del amor de Isabel Pantoja, que tras la muerte de Paquirri, ha tenido otras parejas: «Ella ha tenido otras parejas, porque lo que ya no está, ya no existe». Eso sí, la tonadillera siempre ha explicado que el torero fue el gran amor de su vida y que siempre será su viuda.

‘Riverita’ solo dedicaba bonitas palabras a Isabel: «Ella ha sido una mujer excepcional. Ha sido una mujer muy competente, es una mujer muy fuerte. Es una mujer muy trabajadora. Yo con ella me he llevado muy bien. He sido muy admirador de ella siempre», decía rotundo.

«Ha sido una mujer excepcional», decía ‘Riverita’

Pero Isabel Pantoja no fue la única persona de la que habló. Y es que ‘Riverita’ también dedicó unas palabras a la madre de la cantante: «La madre es igual que ella, es muy trabajadora. Cualquier cosa es la madre…». ‘Riverita’ conocía muy bien cómo era Isabel Pantoja y toda su familia, de la que sin duda hablaba maravillas.

Un duro golpe para toda la familia

La familia Rivera se ha levantado este viernes con una mala noticia. Ha fallecido su tío, Riverita, en Barbate a los 75 años después de una larga y dura batalla contra el cáncer. Ha sido José Antonio Canales Rivera, ejerciendo de portavoz de la familia Rivera, el que comunicaba el fallecimiento de su tío José, el hermano de Paquirri. «Buenos días, cuando despertéis no estará con nosotros pero sí su alma. #sabio #mago #torero #artista #generoso #simpatico #amable #eterno #descansaenpaz #tequiero #barbate #cadiz #andalucia»«, escribía a través de las redes sociales junto a una simpática imagen de su tío donde aparece con una chistera y muy sonriente.

Su familia no ha podido evitar compartir la triste noticia a través de sus redes sociales. Es el caso de Fran Rivera, que se despedía de él con una imagen del puente de Triana de Sevilla, que acompañaba con un bonito mensaje. «Siempre se van los mejores. Ya hace tiempo que hay muchos que te quieren esperándote y tú como siempre haciendo las cosas tuyas, les has hecho esperar. Has sido distinto, último bohemio de arte. Te voy a echar de menos tío José. Ya nos veremos. Da besos a todos ahí arriba de mi parte», escribe el torero emocionado.