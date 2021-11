Así habla Isabel Jiménez de Kiki Morente, novio de su amiga Sara Carbonero

Isabel Jiménez es una de las mejores amigas de Sara Carbonero, por lo que ha vivido con intensidad el inicio de la relación entre la periodista y el cantaor, Kiki Morente. De eso ha hablado la presentadora de los Informativos del mediodía de Telecinco en los premios GQ Hombres del Año 2021, que tuvo lugar este pasado jueves en el hotel Palace de Madrid.

La periodista es gran amiga de Sara Carbonero, con la que comparte una fecha muy especial, el 3 de enero: «Nació mi hijo pequeño y su hijo mayor, fue casualidad totalmente. Martín me llamaba porque estuve toda la Navidad que si nacía que si no. Cosas bonitas de la vida, entre nosotras hay muchas casualidades, tuvimos que ser hermanas de verdad en otra vida o algo así».

Hablando de música, el reportero ha querido preguntarle por Kiki Morente: «Me encanta la música de Kiki, de su padre, de Estrella de toda la vida, es una familia a la que yo quiero mucho hace mucho tiempo», ha declarado. No ha dudado en definirlo profesionalmente: «Profesionalmente me parece un músico con una proyección brutal y con su padre que hace mucha fusión de estilos está sorprendiendo y sorprenderá con la música. Personalmente es un chico maravilloso». Haciendo gala de su discreción y más tratándose de su amiga, Isabel no ha querido entrar en si le daría el aprobado a Sara y Kiki como pareja: «Ahí no entro, no te lo diría. Ella está así, feliz, y lo veis vosotros», ha comentado con orgullo.

Isabel Jiménez está a punto de viajar con su pareja para descansar

La periodista no ha dudado en hablar de cómo está viviendo ser madre de dos niños, lo que deja poco tiempo para pasar tiempo con su pareja. «Para mí, mi pareja es el hombre de año, porque yo tengo una bomba de relojería con dos bebés, o haces un tetris y haces un buen equipo o es imposible», ha empezado diciendo. Isabel Jiménez asegura que no tiene mucho tiempo para estar con él: «Ahora es muy complicado, te digo la verdad, pero lo intentamos. Ahora por ejemplo que los viernes hago el informativo de la noche, los niños están dormidos cuando llego, ese día intentamos hacer una cena, tomarnos un vino y tenemos preparada la primera escapada en pareja después de mucho tiempo».

Isabel Jiménez ha querido desvelar que también tratan de buscar planes para estar juntos, sin niños. Y que próximamente se irán de viaje para que la llama del amor nunca se apague: «Será el primer viaje en pareja después de la pandemia. «Al final tengo dos bebés muy pequeños, tenían que tener más edad para poder dejarlos con los abuelos y sobre todo por la pandemia. Hasta que en España no hemos tenido una situación de estabilidad y con la vacunación muy alta no te podías plantear viajar. Ahora estamos como que nos relevamos, ahora te toca a ti, a mí, para descansar un poco y organizarnos. Se necesita cuidar a la pareja».