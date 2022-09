La guerra entre Rocío Carrasco y Raquel Mosquera no ha hecho más que empezar. Este martes se emitía en abiertos dos nuevos episodios de la serie documental de Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’. En ellos abordó la figura de su padre, Pedro Carrasco, y la relación que el boxeador mantuvo con Raquel Mosquera, además de todos los problemas que tuvo después con la peluquera. Incluso llegó a advertirle de que si no le devolvía los trofeos de su padre la iba a llevar a los tribunales. De momento, ella no se ha pronunciado al respecto pero sí lo ha hecho su cuñado, el hermano de Isi, que tacha a Rocío Carrasco de «mentirosa».

José Antonio Avilés ha intentado contactar con Raquel Mosquera y le ha seguido la pista hasta el restaurante regentado por su pareja, Isi. Sin embargo, no se ha encontrado ni con ella ni con él, pero sí que ha podido hablar con alguien cercano a la pareja: el hermano de Isi. El nuevo colaborador de ‘Sálvame’ le ha preguntado por la serie documental y por las palabras que este mismo martes pudimos escuchar en la boca de la empresaria. El cuñado de Raquel Mosquera lo tiene claro: «Que Rocío Carrasco es una mentirosa no es noticia», dice. Unas palabras que han dejado a todos con la boca abierta. Él también ha hablado de cómo es Raquel Mosquera en la intimidad, para quien tan solo tiene buenas palabras.

El cuñado de Raquel Mosquera habla de ella

«Raquel Mosquera es buena persona. Lo que no puedes hacer es dañar la imagen de alguien. Eso no se puede aceptar», continúa diciendo. El hermano de Isi asegura que él no ha visto el museo que la peluquera tendría expuesto en el sótano de su actual domicilio. Un gesto que ha llamado especial atención a los colaboradores. «Nunca he estado en el sótano», confirma. Además, asegura que no sabe cómo se encuentra Raquel Mosquera tras la última intervención de Rocío Carrasco.

Durante su intervención en directo, Rocío Carrasco respondió a una demoledora carta que Mosquera le había escrito hace unas semanas. «Tonta y cortita no soy yo, vida vía. Tonta y cortita eres tú, aparte de otro montón de cosas», ha comenzado diciendo. «Pero si tú has utilizado lo que yo he dicho de Alemania para enlazarlo con algo sumamente horroroso como es la prostitución. Yo no conozco a ninguna niña ni de tres ni de seis años que ejerza la prostitución, vida mía. No vayas por ahí porque la cosa no va por ahí», continuaba explayándose visiblemente enfadada. Como hemos dicho anteriormente, de momento la peluquera no ha respondido a sus lapidarias declaraciones ni a las intenciones de llevarla a los tribunales si no le devuelve los trofeos de Pedro Carrasco.