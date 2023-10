El día que Gustavo desenmascaró a Bigote Arrocet: "Es mentiroso y embaucador"

Han pasado dos años desde que Gustavo Guillermo hiciera declaraciones en exclusiva a SEMANA para romper su silencio tras 31 años trabajando al servicio de María Teresa Campos. Fue en octubre de 2021 cuando el que fue mano derecha de la comunicadora se sinceró sobre por primera vez sobre la vida de la malagueña... y su expareja, Edmundo Bigote Arrocet. En un distendido encuentro, el hombre de confianza de la desaparecida 'reina de las mañanas' en televisión habló en primera persona de la mujer a la que consideraba una madre. Y a la que vio sufrir, según su relato, en su relación con el humorista. A continuación ofrecemos la entrevista íntegra:

¿Por qué esta entrevista ahora?

Teresa Campos no puede quedar como una mentirosa. El mentiroso es Edmundo Arrocet.

¿Sabe Teresa que vas a hablar?

Ella me ha autorizado para hablar. Sabe que voy a hablar. Ya lo hizo incluso delante de las cámaras, que, tras las declaraciones de Edmundo, dijo a los reporteros que a quien tenían que preguntar era a mí.

"Edmundo es un profesional del amor y un mentiroso profesional"

¿Tiene miedo Edmundo de tu entrevista?

Sí, Edmundo nunca se podía imaginar que yo hablara. Y él ha jugado con ello. Pero tenía que hacerlo. Yo no podía estar más tiempo callado sabiendo todo lo que sé mientras él cuenta mentira tras mentira de Teresa. María Teresa Campos no puede quedar donde la quiere dejar Bigote. No lo puedo aceptar.

¿Cómo es en realidad Edmundo Arrocet?

Una cosa es lo que se ve y otra es lo que es. Nada que ver. La verdadera cara de Edmundo es otra muy distinta. Hoy quiero que se conozca.

¿Cuál es la verdadera cara?

Edmundo es un profesional del amor y un mentiroso profesional. Yo me di cuenta al principio de la relación. Un día Teresa Campos me dice que haga una reserva en un restaurante donde vamos habitualmente. Me pide que sea un reservado, porque quería discreción. Era al principio de la relación. Sin embargo, al llegar me llevo la sorpresa de que Edmundo habla con los camareros para que los sienten en la terraza donde están los paparazzi. Aquel día me di cuenta de que Edmundo es un interesado y de poco fiar. Fue el primer día. No hizo falta que pasase más tiempo. Edmundo quería que se conociera la relación desde el primer momento para empezar a hacer negocio.

"Bigote Arrocet es un mentiroso, un embaucador, es una persona demasiado astuta"

¿Con qué palabras definirías a Edmundo?

Es un mentiroso, un embaucador, es una persona demasiado astuta. También es divertido. Muy divertido. Una cosa no invalida la otra. Pero si algo define a Edmundo es, sobre todo, mentiroso. Gustavo Guillermo lleva tres décadas sin hablar. Conoce la historia de Teresa Campos y también la historia de amor y desamor de la pareja. Gustavo habla para dejar claro que Teresa Campos ha sido una persona muy generosa con Edmundo. Está harto de las mentiras que se han dicho de la comunicadora estos meses.

Pero, ¿en qué ha mentido Edmundo?

En muchas cosas. Para empezar, es cierto que dejó a Teresa por un mensaje de texto a través del teléfono. Así fue y tengo las pruebas. Una prueba que no tiene nadie. He dicho nadie. Ni Terelu ni Carmen. Es un mensaje que desenmascara a Edmundo Arrocet. Es la verdad. Y aquí hay tan solo una verdad.

¿Un mensaje?

Un mensaje que demuestra que Edmundo se fue para volver. Aquella mañana sale con lo puesto para regresar de nuevo a Madrid. En Málaga luego cambiaría de opinión, pero él se fue para volver. Y Edmundo lo sabe.

¿Facilitas la prueba a nuestros lectores?

Saldrá si Edmundo continúa dañando a Teresa Campos. SEMANA ha tenido acceso a la prueba. Prueba indiscutible que demuestra quién dice la verdad y quién miente. Edmundo miente. Y no solo eso, demuestra no tener ninguna compasión hacia Teresa Campos.

"No trataba igual al personal de servicio de la casa que él considera de más categoría"

Cierto que una vez allí te dice que no iba a volver.

Pero eso lo ha dicho en muchas ocasiones. Fue una más. Teresa se va a la estación del AVE de Madrid a esperarle. Y no llegó... Nunca me creí que no iba a volver porque, aunque suene raro, era algo habitual en su día a día...

¿Pero cuál era la vida de Edmundo en casa de Teresa?

Edmundo ha mentido. Decía que se levantaba muy tarde en la casa de Teresa Campos. No es cierto. Una cosa es que él saliera de su habitación a la una de la tarde, que es lo que hacía, pero otra es decir que se levantaba a esa hora. Eso no es cierto. Edmundo estaba en línea escribiendo mensajes con su móvil desde las nueve de la mañana. No estaba dormido. Otra cosa es lo que hiciera hasta casi la hora de comer, que es cuando hacía acto de presencia.

¿Es clasista Edmundo?

Sí, mucho. No trataba igual al personal de servicio de la casa que a personas que él considere de más categoría. Era cariñoso con todos, pero el comportamiento era distinto. Valora por categorías. María, Reina y Nora trabajaron en la casa de Teresa. Las tres se fueron de allí. No pudieron soportar el comportamiento de Edmundo hacia ellas. Las tres son sudamericanas. Diferente fue el trato con Leo, quien llevaba más de 30 años con Teresa Campos, porque es española. El clasismo lo sufrieron María, Reina y Nora en sus propias carnes. Se fueron para no volver. Las tres adoraron a Teresa y Teresa las trató de maravilla. Había una relación de cariño entre la jefa y su personal de servicio. Cuando llegó Edmundo, todo cambió.

¿Le consideras una persona racista?

Si a las personas las definen sus actos, ya te he contestado.

¿Contigo ejerció también esa actitud clasista?

Al menos lo intentó, pero se quedó en eso porque Teresa le paró inmediatamente los pies. Bigote le dijo al principio de la relación que yo debería estar en la calle esperando o, como mucho en la cocina, hasta que lo necesitara. Teresa no dudó en enfrentarse a él y le dijo que esa también era mi casa, que yo era uno más de la familia.

¿No le dijiste a Teresa Campos lo que estaba pasando?

Uffff... Sí se lo dije, pero estaba enamorada, muy enamorada. Y lo hice en varias ocasiones, pero me di cuenta de que no debía seguir entrando en ese terreno. Era hacerle daño a Teresa.

¿Teresa ha pasado malos momentos con Edmundo?

Sí, bastantes.

"Se marchaba para dos semanas y estuvo desaparecido casi tres meses", dice Gustavo Guillermo sobre Edmundo 'Bigote' Arrocet

¿Por ejemplo?

Sin entrar en situaciones más de pareja, recuerdo el día en el que Teresa Campos se entera de que Edmundo ha firmado para ir a Supervivientes. Edmundo acude a Telecinco a hablar con los jefes para ser el nuevo concursante del reality. Lo hizo a espaldas de Teresa. Ella se entera y se lo pregunta y él se lo niega y se lo niega de manera insistente. Pero la verdad es que ya lo tenía firmado. Fue la humillación más grande que ha sufrido Teresa Campos. Pero hubo otras, muchas más.

¿Como cuáles?

Bueno, pues como cuando se fue a Argentina para vender un piso, o eso fue lo que dijo. Se marchaba para dos semanas y estuvo desaparecido casi tres meses. Durante ese tiempo incluso Teresa cumplió años y no regresó.

Edmundo dice que fue muy generoso con Teresa.

Nunca... Hay momentos que se me quedaron grabados. Un día para su cumpleaños me dice que vayamos a comprarle el regalo. Lo acompaño y me dirige a un bazar chino. Esos eran sus regalos. No lo cuento porque sea un regalo de menor valor, sino porque después le decía a Teresa Campos que era un regalo muy bueno y de muy buena seda. Todos sus regalos eran de tiendas de chinos.

¿Y crees que estos malos momentos es lo que le provoca el ictus, como se dice?

No. Yo no soy médico, pero se sabe que el ictus se produce por muchas razones. Por un cúmulo de cosas. De hecho, aquella tarde Teresa recibe la llamada de una compañera por un tema profesional. Teresa se alteró bastante. Después llega el ictus.

¿Qué compañera?

No... Aquí la protagonista es Teresa Campos. No los demás. Entonces, ¿qué pasa? Los ictus se producen por las luces y las sombras de la vida. Y aquí hay muchas.

¿En este tiempo le han dado muchos amigos la espalda a Teresa Campos?

Muchos palmeros. Los dos incondicionales que siguen con ella son Yusan y Rafa Lorenzo, con los que ha trabajado en televisión desde hace muchísimos años. Nunca le han fallado. Y tampoco le han reído las gracias cuando no se las tenían que reír.

Tú tampoco le has dado la espalda…

Yo soy familia (risas).

"Cuando Edmundo llegó a la vida de Teresa no tenía ni un duro"

Antes me decías que Teresa había pasado muchas situaciones desagradables con Edmundo. ¿Esto se lo comunicabas a Edmundo?

Sí, claro. Al principio yo ejercía de mediador, pero llegó un momento en el que ya le dije que llamase a Teresa Campos y lo hablara directamente con ella.

¿Y qué te decía?

Se callaba. No decía nada.

¿Es cierto que Edmundo le prestó a Teresa la cantidad de 50.000 euros?

No, mentira. Le prestó dinero, pero fue mucho menos. Y no fue Edmundo, fue su hija Estefanía. Edmundo ha dicho que pagaba los hoteles… Jamás. Nunca. Todos los pagaba Teresa y además tenían que coger dos habitaciones. Cuando Edmundo llegó a la vida de Teresa no tenía ni un duro.

¿Cómo lo sabes?

Sus tarjetas bancarias estaban bloqueadas. Cuando le acompañaba para comprar algo o comer en un restaurante e iba a pagar le rechazaban todas las tarjetas. Al final tenía que decir “venga, no te preocupes Edmundo, lo pago yo”. Pero así muchas cosas más y muchas situaciones más. Es un mentiroso profesional. Y muchas más cosas que podría contar...

Pues cuenta…

No quiero… Hay cosas que si las contara haría más daño a Teresa que a Edmundo. Y eso no lo voy a hacer nunca. Llevo cuidando y protegiendo a Teresa más de 30 años y seguiré haciéndolo. Él sabe perfectamente lo que ha hecho y ha dejado de hacer.

Por cierto, ¿dónde está el coche que se dejó en casa de Teresa?

Lo tengo yo. Lo tuve que sacar del depósito, porque su coste se incrementaba considerablemente. El depósito lo pagué yo. Eso sí, después su hijo Max me lo abonó. Me duele esta entrevista porque tengo mucho cariño a Max y a Estefanía. Pero yo hablo de su padre porque su padre habla de mi madre.

¿Tu ‘madre’?

Sí, mi madre… Mi madre biológica ya ha fallecido por desgracia y Teresa Campos es mi segunda madre. Llevo más de 30 años junto a ella. Y Edmundo ha querido dejar de mentirosa a Teresa y por ahí no paso. Pero lo que más me duele es que Edmundo sabe que no está contando la verdad y está mintiendo deliberadamente, dejando a Teresa en evidencia, a pesar de lo bien que se ha portado con él y lo generosa que ha sido.

"Edmundo es un profesional también de la lágrima. Es un gran actor del melodrama o de la comedia fácil", sentencia Gustavo

¿Quién pasa más tiempo con Teresa en su día a día?

Yo. Estoy con ella todo el día. Y me tendrá siempre que me necesite.

¿Y sus hijas?

Ellas están siempre que tienen que estar. Están pendiente de su madre.

¿Y sus nietos?

Los tres nietos, José María, Carmen y Alejandra, son chicos jóvenes. Están haciendo su vida. Normal. Ellos van cuando tienen que ir. Lo normal de chicos jóvenes.

¿Te creíste las lágrimas de Edmundo en televisión cuando se encontró con Alejandra Rubio?

Rotundamente no. Edmundo es un profesional también de la lágrima. Es un gran actor del melodrama o de la comedia fácil. Para mí no son creíbles las lágrimas de Edmundo.

Y por qué lo hace?

Porque es muy listo... Bigote se quiere ganar a Alejandra para ganarse de nuevo a Teresa Campos. Alejandra es muy transparente. Y Edmundo hace lo que sabe que quiere ver el otro. Al menos Teresa ha recibido una buena noticia. Por fin ha vendido la casa. Sí, ya está hecho y es una de las mayores alegrías de Teresa en los últimos tiempos. Ese tema se le enquistó sin sentido. Pero ya está…

¿Por cuánto se ha vendido?

2,5 millones de euros.

Se ha dicho que lo vecinos de Terelu no quieren a Teresa de vecina...

Vamos a ver, ¡cómo no van a querer a Teresa Campos! Lo que pasa es que el propietario se lo ha alquilado a otra persona. Se adelantó y nada más. Lo demás es una fábula.

¿Pero ya tiene casa?

Sí, ya tiene casa. Y va a ser vecina de su hija Terelu. Van a estar muy cerca.

¿Te has callado cosas?

(Risa) Sí, y me las callo por respeto a Teresa Campos. Teresa es una señora. Teresa Campos se ha portado con Edmundo como no se ha portado Edmundo con Teresa. La diferencia es tremenda. Y Edmundo lo sabe. Edmundo miente.