La joven tendrá la responsabilidad de representar a España en Miss Universo 2021 que se celebrará el próximo mes de diciembre en la ciudad israelí de Eilat.

La guipuzcoana Sarah Loinaz ha sido coronada como la nueva ‘Miss Universo España 2021’. La joven, de 23 años y 1,75cm de altura, tendrá la responsabilidad de representar a nuestro país en la gala de Miss Universo 2021. Este próximo miércoles la revista SEMANA ofrecerá una completa entrevista con la vasca y un bonito reportaje fotográfico.

La candidata Teresa Calleja Palazuelo ha sido elegida primera dama de honor y la malagueña Carmen Serrano, segunda dama de honor durante una ceremonia celebrada en Los Lagos de Fañabé-Los Olivos Beach Resort, situado en Costa Adeje, Santa Cruz de Tenerife. El resto del Top 6, siendo el primer corte de las 13 finalistas de esta edición, lo

completaron las semifinalistas Juliette Slama, Yanira Morales y Gema Torres.

La gala estuvo conducida por Sofía del Prado, Miss Universo España 2017 y

finalista de Miss Universo 2017.

‘Miss Universo España 2021’, Sarah Loinaz, tendrá la responsabilidad de representar a España en Miss Universo 2021, que se celebrará el próximo mes de diciembre en la

ciudad israelí de Eilat. Sarah se suma así al historial de españolas que han

representado al país en este certamen, como ya hiciera en su día la malagueña

Amparo Muñoz, la primera y única en ganar en 1974.

Poco después de recibir su corona se pronunciaba a través de las redes sociales donde aseguraba lo siguiente: «No me lo puedo creer. Detrás de esta foto hay una historia.

Se me cerraron muchas puertas, me caí cientos de veces llegándome a cuestionar todo, PERO decidí levantarme y luchar sin importar las dificultades con las que me iba encontrando en el camino. Cada caída fue una lección. Pasé noches estudiando, buscando constantemente la motivación en mis sueños y viviendo con maleta en mano, preparada para salir de casa sin saber cuándo iba a volver».

Añadía que tras proclamarse vencedora «todo» tenía sentido. «El destino puso en mi camino gente pura, personas que me tendieron su mano y me ayudaron en mi evolución». También recordaba el apoyo de una persona fundamental en su vida, su madre. «Sin ti, nada de esto habría sido posible. Eres la persona en la que me inspiró. Gracias por haberme educado en los valores de la humildad, el trabajo y el espíritu de superación. A mi familia y amigos, GRACIAS. Me siento muy afortunada por teneros en mi vida».

Un certamen con historia

‘Miss Universo Spain’ nos deja una larga lista de nombres que han participado a lo largo de la historia de este certamen como Patricia Yurena Rodríguez, primera dama de honor en Miss Universo 2013, o Helen Lindes, segunda dama de honor en Miss Universo 2000. Al igual que otras recordadas misses como Paquita Torres, Top 15 en 1966, Rocío Martín, tercera dama en 1973, Garbiñe Abásolo, Miss Fotogenia en Miss Universo en 1984, Remedios Cervantes en 1987, Eva Pedraza en 1989, Raquel Revuelta en 1990, Esther Arroyo en 1991, Eugenia Santana, Top 10 en Miss Universo 1993, María José Suárez en 1996, Eva González en 2003, Desiré Cordero, Top 10 en Miss Universo 2014, Carla Barber en 2015 o Ángela Ponce en 2018.