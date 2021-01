La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha reconocido que algunas de las declaraciones de su marido le han llegado a molestar.

Este domingo, Kiko Rivera se sentará en el ‘Deluxe’ para dar el último parte sobre su guerra con Isabel Pantoja. Una entrevista que promete ser histórica y dejar sentado frente al televisor al espectador (como ya hiciera con sus desgarradores testimonios sobre su madre en ‘Cantora: la herencia envenenada’). Sin embargo, antes, le ha tocado el turno de palabra a Irene Rosales, quien ha contado su verdad sobre los tres famosos y polémicos audios que la tonadillera le mandó para felicitar a su hija Ana por su quinto cumpleaños. En medio de su intervención en ‘Viva la vida’, la colaboradora confesó que la guerra familiar está poniendo en jaque su relación con el DJ debido a sus constantes discusiones.

A pesar de que siempre va a estar al lado de su marido, lo cierto es que Irene Rosales ha confesado que el conflicto con Isabel Pantoja está haciendo mella en su relación. A raíz de esto, la que fuera concursante de ‘GH DÚO’ reconoce que han tenido varias discusiones y que ella le ha dejado claro que hay varias declaraciones del DJ que le hacen sentir molesta.

«Hemos discutido por esto, claro que le he dicho a Kiko que me molestan cosas. La gente no sabe que yo tengo muchos derroteros con mi marido«, cuenta. Además, desgrana uno de los recientes episodios que ha vivido con su marido recientemente. En concreto, después de que Anabel Pantoja visitara Cantora, la colaboradora se desplazó hasta la casa de su primo para estar son sus hijas, Ana y Carlota. Es ahí cuando la colaboradora de ‘Sálvame’ llamó a su tía y esta le pidió hablar con sus nietas. Esto no se lo tomó bien el DJ y se lo hizo saber a su mujer.

Asimismo, también ha insistido en que ella no es la culpable del conflicto entre madre e hijo: «Lo que hable Kiko es de Kiko. Es su guerra. Me duele que intenten hacer daño a Kiko conmigo. Él se siente muy solo, no tiene a nadie cerca. Tiene a su prima lejos, a su hermana lejos… no les quiere poner en un compromiso con su madre».

Aún así, Irene Rosales siempre ha dejado claro que estará junto a su marido y será su mayor apoyo porque es su marido. La joven quiere mantenerse al margen y no entiende que esté bajo el foco porque intenta tomar una postura neutral porque al fin y al cabo Isabel Pantoja es la única abuela que le queda a sus hijos.

La verdad a medias de Isabel Pantoja

Hace unas semanas, Irene Rosales era muy clara y confirmaba que había tenido contacto con Isabel Pantoja a raíz del quinto cumpleaños de su hija. La mujer de Kiko Rivera explicaba que la tonadillera le había mandado un audio que le había ofendido mucho puesto que no consideraba que fuera adecuado para felicitar a una niña pequeña.

Con el paso del tiempo, la colaboradora ha detallado el contenido del mismo después de que Isabel Pantoja mandara los audios a ‘El programa de Ana Rosa’. En concreto, Rosales asegura que fueron tres audios y que la cantante solo ha mandado dos obviando el más ofensivo. «Si te vas a lanzar a enviar esos dos audios, lánzate a mandar el primero. Está en todo su derecho de mandarlos, no es algo que me importe. Te puedo decir lo que se dice y por qué a mí me molesta, esto a mí me lo dice hace cinco años y me lo tomo de otra forma. Ella dice: ‘Soy tu abuela he resucitado me dan por muerta’. No procedía porque me he tenido que sentar dos veces con mis hijas para decirles que tanto su abuelita como su abuelito han fallecido», contaba.