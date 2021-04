Rocío Carrasco sufrió en Argentona un calvario, tal y como ella misma desvela y le apoya ahora su guardaespaldas. Este es el duro testimonio del hombre que velaba por su seguridad, pero que no puedo hacer nada contra Antonio David Flores. Vea el vídeo

Tony, el que fuera guardaespaldas de Rocío Carrasco durante el tiempo que estuvo viviendo en Argentona junto a Antonio David Flores y donde dice haber sufrido un auténtico calvario de supuestos malos tratos, ha roto su silencio. Lo hace para respaldar el duro testimonio ofrecido por Rociito en su documental, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, que tanto revuelo mediático está generando. Aunque en su día, cuando la hija de Rocío Jurado buscaba el apoyo de su entorno más cercano para demostrar su verdad en los tribunales se impuso el silencio y nadie la ayudó, pero ahora que habla sin pelos en la lengua sobre su pasado, son muchos los testimonios que salen a la luz para apuntar hacia la misma dirección, señalando a que el ex guardia civil no trató como debería a su esposa y madre de sus dos hijos, Rocío Flores y David.

Vídeo: Europa Press

El último en romper su silencio ha sido el guardaespaldas y responsable de la seguridad personal de Rocío Carrasco durante su periplo en Argentona. Quizá tiene una espinita clavada en el corazón al no poder proteger a su clienta de un mal que no venía del exterior, sino que se cocía a fuego lento en su propia casa, tal y como ella ha denunciado y él mismo ha corroborado ahora: “Los malos tratos venían desde que estaba en Argentona. Luego empeoró la cosa, pero venía desde ahí. Antonio David Flores tenía un carácter bastante fuerte, sí”, asegura el guardaespaldas, que no duda en detallar lo que él vio con sus propios ojos 20 años después. Vea el vídeo para conocer revelador su testimonio.