La relación tan especial de Anabel Pantoja y Kiko Rivera ha hecho aguas. A pesar de que parecía inquebrantable, ya ni siquiera mantienen contacto.

Ha saltado todo por los aires entre los que se definían como hermanos. Kiko Rivera y Anabel Pantoja ya no tienen contacto, tanto es así que incluso el DJ se ha marcado un unfollow. Al músico ya no le interesa el contenido que pueda postear la influencer, ya que, según él, ni siquiera ha querido escucharle en la guerra que mantiene con su madre. El hijo de Isabel Pantoja no esconde su enfado y ya ha tomado su primera decisión tras distanciarse de ella. Un gesto que podría avivar todavía más su enfrentamiento públicamente. Este mismo martes se ha podido ver a una grúa llevándose la moto que su prima tenía en su casa, no sin antes haber firmado Kiko Rivera un documento con el que autorizaba ese traslado.

Vídeo: Europa Press

La joven habitualmente era vista en esta motocicleta cuando acudía a la ciudad hispalense, no obstante, ahora se desconoce dónde dejará su vehículo a partir de ahora y si se lo llevará a la isla. Todo apunta a que Kiko no quiere tener nada en casa que le recuerde a su prima y, por ello, ha llamado a una grúa que transporte este bien tan preciado para su prima. Anabel, de momento, sigue en silencio sobre este hecho, siendo quizás en las próximas horas cuando se pronuncie al respecto. Horas antes en sus redes sociales posteaba una imagen, cuyo texto deja claro cuál es su decisión respecto a su futuro familiar. «Las decisiones más difíciles son aquellas que nos obligan a dejar atrás lo que verdaderamente apreciábamos», ha escrito, una frase especialmente reveladora dadas sus circunstancias.

Fue hace meses cuando Kiko e Isabel Pantoja rompieron y se enfrentaron públicamente. Entonces, Anabel no quiso tomar partido por ninguno, ni públicamente ni en privado, una actitud que molestó e indignó al músico. «No me aporta nada ni me interesa lo que pone en Instagram. Solo está promocionando cosas. Ella no quiso ni escucharme. Si alguien no quiere escuchar mi verdad ¿Para qué tenerla al lado? Que le vaya muy bien y que gane el Negro», dijo en ‘Sálvame’. De este modo, deja atrás cualquier vínculo que les pudiera unir y es que cierra la puerta para siempre a una posible reconciliación entre ellos.

Quien sigue en silencio y apenas ha dado declaraciones al respecto sobre la guerra que mantienen, ha sido Isabel Pantoja. «Mi hijo hace esto por dinero», dijo la tonadillera en exclusiva a SEMANA. Dolida con todo lo sucedido, la artista está convencida de que está junto a quien debe estar, su madre y así lo ha dicho en su vuelta a la pequeña pantalla. Ahora son muchas miradas las puestas en ella, no obstante, todo apunta a que en ‘Top Star’ no se confesará sobre el duro momento al que está haciendo frente.