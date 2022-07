Aunque la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja terminó hace algunos meses, las relaciones entre madre e hijo continúan en entredicho. El DJ ha vuelto a hablar alto y claro sobre el momento en el que se encuentra con la artista. «Yo estoy molesto con mi madre por una serie de razones. Ya no te digo ni económicas que me duelen más. Me duele que no tenga contacto con mis hijos». Además, ha aprovechado para lanzar un ruego dirigido al corazón de la tonadillera.

«Si mi madre ve esto, ya que no contesta a los mensajes, ya que no da señales de vida: llámame. Si no quieres hablar conmigo, yo lo entiendo y lo acepto. Pero llama a tus nietos. Yo automáticamente te pasaré con ellos», ha afirmado muy serio durante su última entrevista en televisión con el programa ‘Viva la vida’. El marido de Irene Rosales ha insistido que cree que a su progenitora le hace falta mantener contacto con los niños porque ellos le pueden dar «felicidad».

Kiko Rivera, molesto con Isabel Pantoja

«Es muy complicado reconducir esto, ha sobrepasado unos límites que son mi mujer y mis hijos». También ha confesado que le duele que la artista protagonice un concierto y «se monte su propio drama». Uno de los puntos clave que desea solucionar es la inexistente relación que actualmente tiene la tonadillera con sus nietos. «El tiempo pasa y los niños se harán mayores. Las niñas cada día preguntan menos por ella. Al final el roce hace el cariño. Todavía estamos a tiempo», ha recalcado.

El DJ ha negado que se haya vendido la finca de Cantora, también que interponga impedimentos para que se efectúe la transacción. «Yo no pongo problemas sobre la venta de Cantora porque yo no debo nada. No es la misma situación que tiene mi madre», ha señalado. «Al final mi madre está en un problemón que no solo es para ella. Si a ella le pasa algo, esperemos que no sea así, el problema viene para mí. Por eso yo me pongo como me pongo. Si yo no puedo hacerme cargo por lo que sea, los siguientes son mis hijos. He intentado ponerme en contacto con sus abogados, pero cada vez son una gente diferente».

Asimismo, ha insistido que desea lo mejor para su madre, también en el plano profesional. Kiko Rivera nunca creyó que atravesaría por una situación familiar tan difícil como la actual. «Muchas veces yo en mi soledad me pongo a pensar las vueltas que ha dado mi vida. Yo he sido madrero toda mi vida. Tenía un vínculo super especial que jamás pensé que eso se fuera a romper». No se ha olvidado de su abuela, doña Ana, fallecida en septiembre del año pasado y ha lamentado no haber permanecido más tiempo a su lado.