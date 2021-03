Olga Moreno pone rumbo a ‘Supervivientes’ para enfrentarse a su experiencia más agridulce. Más allá de eso, hay una gran incógnita que está a su alrededor

Mucho se ha hablado de si Olga Moreno participaría finalmente o no en la nueva edición de ‘Supervivientes‘. Después de la emisión de los primeros episodios del documental de Rocío Carrasco bajo el nombre de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva‘, Olga Moreno pone rumbo a Honduras dejando en España un gran revuelo mediático en torno a su marido, Antonio David Flores, y Rocío Flores. Esto puede convertir esta experiencia en una auténtica pesadilla para ella, ya que la diseñadora no sabrá que estará ocurriendo en España mientras ella se encuentre a miles de kilómetros de los suyos. Pero además, una vez ya confirmada su participación con la foto de Rocío Flores despidiéndose de ella, hay una incógnita más allá de su viaje a los Cayos Cochinos.

Olga Moreno se enfrenta a su experiencia más complicada

A pesar de que la participación de Olga Moreno en ‘Supervivientes’ suponía una gran ilusión para malagueña, ahora esta aventura se ha visto manchada por todo lo que está ocurriendo tras los duros testimonios de Rocío Carrasco en torno a Antonio David Flores. Por si fuera poco, la pasada semana, ‘Sálvame’ anunciaba el despido fulminante del colaborador de televisión y que esa decisión trascendía a todos los programas de Mediaset, lo que ahora supone un nuevo revés para Olga Moreno. Y es que todos nos hacemos la misma pregunta: ¿quién defenderá a la concursante en el plató?

Con Antonio David fuera de los platós de Mediaset, el nombre que suena con más fuerza para acudir a defenderla sería el de Rocío Flores. La familia de Olga Moreno siempre se ha mantenido en el anonimato, algo que podría seguir siendo, sobre todo ahora que las cosas se han puesto feas en torno a la familia. Por otra parte, Rocío Flores ha mostrado su apoyo a Olga Moreno en todo momento. Sin ir más lejos, este lunes compartía una imagen junto a ella en la que aparecen abrazándose, demostrando una vez más su apoyo.

Rocío Flores: ¿la defensora de Olga Moreno en un plató?

El hecho de que Rocío Flores se sentara de nuevo en un plató de televisión supondría un gran triunfo para Telecinco, ya que tendrían a la hija de Rocío Carrasco, en pleno ajetreo mediático tras el documental de Rociíto. Puestos en contacto con el entorno cercano a Olga Moreno no han querido hablar sobre la persona que se encargará de defender a la concursante en el plató. Prefieren mantenerse en silencio y que llegados el momento se sepa quien será la encargada. Esto podría suponer que la familia se está guardando un as bajo la manga. O incluso que todavía estén negociando quién será esta persona debido a que no querrán poner a la joven en la escena pública tras todo este revuelo mediático. Una vez ya confirmada la participación de Olga Moreno, esta es la gran incógnita que la rodea y que muchos queremos conocer ya.