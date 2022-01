Hace unas semanas, concretamente el 17 de diciembre, se confirmaba la noticia de la muerte de Carlos Marín, integrante del grupo italiano ‘Il Divo’. El artista fallecía a los 53 años de edad tras permanecer unos días ingresado en un hospital. Aunque todo parecía indicar que fue a consecuencia de una infección de coronavirus, esto no se llegó a confirmar. Sí que se sabía a ciencia cierta que estaba intubado y requería respiración asistida. Sin embargo, todos los esfuerzos médicos no fueron suficientes y perdía la vida dejando un dolor inmenso en el mundo de la música y dejando un vacío imposible de llenar en sus compañeros de ‘Il Divo’. Precisamente ahora se conoce que han sido ellos los que han querido anunciar que van a crear la Fundación Carlos Marín para rendirle tributo en próximos shows.

Los integrantes de ‘Il Divo’ está completamente destrozado tras la muerte de Carlos Marín

Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard han compartido un doloroso vídeo hablando de la irreparable pérdida que han vivido durante las últimas semanas. Comenzamos un viaje juntos hace 17 años y ha sido increíble para todos. Tuvimos el privilegio de actuar en escenarios de todo el mundo para los mejores fans. Carlos Marín era más que una increíble personalidad, era una rara combinación de una impresionante voz, preciosa y llena de talento; podía cantar lo que quisiera”, han comenzado diciendo antes de dar paso a revelar el importante anuncio que tenían preparado para sus seguidores.

Los componentes de ‘Il Divo’ han estado trabajando juntos para poder hacerle un bonito homenaje a su compañero. Por este motivo, han decidido crear la Fundación Carlos Marín: «Vamos a crear la fundación de Carlos Marín y rendiremos tributo a Carlos en nuestros futuros shows”. De momento, no han desvelado muchos más detalles de esta iniciativa que ha gustado mucho a sus seguidores. Sin lugar a dudas, será un bonito recuerdo con el que la memoria de Carlos Marín permanecerá junto a ellos durante muchos años.

‘Il Divo’ ha permanecido unido durante más de 20 años en los que no solo eran artistas que compartían escenarios. También eran amigos. Por este motivo, la muerte de Carlos Marín, ha supuesto un duro golpe para el resto de integrantes que notan como les falta una pieza clave en sus vidas. No únicamente a nivel profesional. También a nivel personal. Desde que se conociera su fallecimiento, han hecho públicamente en más de una ocasión lo mucho que lo echarán de menos. Ahora mismo, están completamente desolados. Esto les ha obligado a cancelar el concierto que tenían previsto dar en Florida el 7 de enero. La banda quiere esperar a recomponerse, por lo que no hay fecha de vuelta, tal y como SEMANA ha podido comprobar. «Esto costará mucho sanarlo», dice Ürs Bulher.