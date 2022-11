La nueva Ley de Bienestar Animal que tramita el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 presidido por Ione Belarra prohibirá tener en casa hasta 15 especies procedentes de otros países. Entre estas especies se encuentran las chinchillas, las mascotas de María Patiño. La colaboradora de televisión, que ya era conocedora de esta noticia debido a que salió a la luz el pasado mes de agosto, se ha tomado un gran disgusto cuando se lo han comentado en directo. A primera hora de la tarde, ‘Sálvame‘ anunciaba que un colaborador estaba metido en un buen lío y por el que incluso podía llegar a ir a la cárcel. A mitad del programa han confirmado que esa colaboradora no eran nada más y nada menos que María Patiño.

A la colaboradora de televisión no le ha pillado por sorpresa e incluso sabía del asunto que se trataba. Esta nueva Ley ahonda en la prohibición de tenencia y cría de determinadas especies animales por parte de particulares. Aunque esto no es algo nuevo en España, ya que esta ley amplía notablemente el listado de mascotas prohibidas en casa y restringe las permitidas hasta el momento. El objetivo de esta nueva ley es perseguir y preservar el equilibrio del medio ambiente, ya que, de lo contrario, podría afectar a las especies autóctonas.

María Patiño se podría enfrentar hasta pena de cárcel

Entre estos animales se encuentran los roedores (conejos, cobayas, chinchillas, ratones y hámsteres). El motivo de su prohibición es preservar la fauna silvestre y autóctona del medio natural ya que muchos de estos amínales tienen carácter invasor y suponen un grave riesgo para la conservación de la biodiversidad. Esta nueva ley también viene acompañada de una reforma del Código Penal con hasta penas de cárcel por maltrato de animal. También establece que las infracciones leves tendrán una sanción de entre 500 y 10.000 euros, las graves de 10.001 a 50.000 euros y las muy graves partirán de 50.0001 hasta 200.000 euros.

María Patiño se ha querido pronunciar sobre este hecho por el que podría perder sus más preciadas mascotas. “Las chinchillas que tengo jamás las he comprado porque estoy en contra de comprar, estaban en cautiverio y yo las cuido como si fueran mis hijas”, ha comenzado diciendo. Además, ha revelado con todo lujo de detalles todos los cuidados que le hace a sus chinchillas. Sin embargo, asegura que si tiene que desprenderse de sus mascotas, lo hará. “Haré lo que tenga que hacer pero no porque vaya a entrar en prisión sino porque adoro a los animales”, continuaba explicando. Eso sí, no a cualquier persona se las dejaría, ya que tiene que ser conocedora de que sus chinchillas iban a estar bien cuidadas. “Me tienen que llevar a prisión y a calabozo, pero si yo no sé a dónde va o quiénes las van a cuidar, se quedan conmigo y si no nos vamos las tres a la cárcel”, sentenciaba.