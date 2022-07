Han sido semanas muy complicadas para Ana María Aldón y su entorno más cercano. En especial para su hija de su anterior relación, Gema Aldón. La joven se ha convertido en un gran apoyo para su madre que ha vivido sus horas más bajas tal y como ella misma confesó en su esperada reaparición en ‘Déjate Querer‘. Sin embargo, al programa de Toñi Moreno no acudió sola. Su hija estuvo con ella y además reveló algunos detalles de su relación con Gloria Camila Ortega, de quien asegura que incluso la bloqueó de su teléfono móvil. En mitad de toda esta tormenta familiar y del complicado momento por el que está atravesando la diseñadora, Gema Aldón comparte una feliz noticia: ha cumplido uno de sus sueños.

Ha sido la propia joven quien ha revelado una noticia que ha alegrado también a Ana María Aldón. Un mensaje que hasta incluye una pullita directa. «Cumpliendo metas 💪🏽 Desde pequeña me enseñaron que todo en la vida se gana a base de esfuerzo y trabajo duro. Hoy día no puedo estar más orgullosa de mí misma. Por todas las noches que me llevé hasta las tantas estudiando, por los días sin playa, sin piscina y sin poder salir a disfrutar con mi familia… porque la obligación de estudiar para poder tener un buen futuro me tenía la cabeza ocupada 24/7″, ha comenzado diciendo a todos sus seguidores tras su primera aparición en televisión.

La hija de Ana María Aldón le agradece a su madre todo el apoyo brindado

«Hoy puedo decir que gracias a todo ese esfuerzo soy agente funerario especializado en embalsamientos. Gracias a los que confiaron en mí. Sobre todo a mi mamá», decía en su escrito en el que, como hemos dicho, también ha lanzado alguna pulla: «callando bocas», escribía. Gema Aldón ha terminado sus estudios y ha cumplido uno de sus sueños. La joven se ha mostrado agradecida a todos aquellos que la han apoyado y han confiado en ella durante esta etapa que deja atrás y que ahora comienza una nueva.

En ‘Déjate Querer’, Gema Aldón habló sobre su relación con Gloria Camila: «No me gustan los gestos. Las miradas que tiene con mi madre». Ha reconocido que no se trata de insultos ni de peleas, solo actitudes que no va a permitir. «Siento que mi madre vale mucho más». Ahora mismo no tiene ningún tipo de relación con Gloria Camila. «Las veces que nos hemos visto: hola y adiós. Ya está. Hay ciertas cosas que pasan. Algunas actitudes que pueden molestar más o menos. Conmigo no ha tenido ninguna mala actitud porque yo soy de cortar esas situaciones». También ha contado que en su momento le envió un mensaje y le dijo que no le gustaba su actitud hacia su progenitora. «Que tenía que cambiarla. Me ha bloqueada». La joven, además, se ha pronunciado sobre José Ortega Cano: «Para mí tiene todo el respeto del mundo. Es el padre de mi hermano que es lo más bonito. No puedo decir una mala palabra de él».