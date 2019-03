Gonzalo Miró opina sobre la relación entre Malú y Albert Rivera: “Ni me va ni me viene esta película”

La noticia bomba de SEMANA sobre la relación entre Malú y Albert Rivera sigue dando que hablar. Después de que se hayan pronunciado los padres de la cantante, ahora ha dado su opinión al respecto Albert Rivera expareja de Malú, que se ha mostrado rotundo a la hora de ser preguntado por esta noticia, durante un evento celebrado en Madrid durante la noche del miércoles.

“Ni me va ni me viene esta película. Son dos personas que no tienen absolutamente nada que ver conmigo”, decía sonriente ante las preguntas de los medios de comunicación. Aprovechó la ocasión para hablar cómo se ha llevado con sus suegras, después de que le desvelaran que la madre de Malú había hablado: “Siempre me he llevado muy bien con mis suegras, a pesar de lo que se dice por ahí”, decía entre risas.

A continuación, te ofrecemos las declaraciones de Gonzalo Miró sobre el tema más comentado de las últimas semanas: la relación entre su expareja, Malú, y el político Albert Rivera.

Gonzalo Miró ha sido preguntado sobre la relación entre Malú y Albert Rivera en su última aparición pública

Un día antes de que viéramos a Gonzalo Miró en un evento hablando de la noticia de estas últimas semanas, era Pepi Benítez, la madre de la cantante, la que hablaba de cómo se ha tomado que la relación de su hija con Albert Rivera salga a la luz. “Yo no puedo decir nada porque no sé nada. Yo no sé lo que dice Pepe, (padre de su hija Malú)”, habla sobre las declaraciones de Pepe de Lucía para SEMANA, en las que asegura que conoce al político.

Finalmente, Pepi hablaba: “Está muy bien el muchacho”. Sobre si vería a su hija como primera dama, Pepi es rotunda: “No preguntarme estas cosas, que yo no estoy acostumbrada a estas cosas. Mi hija ya es mayor de edad y hará lo que le dé la gana. Ha sido la noticia del año, pero tampoco se ha confirmado nada. Yo solo sé lo que se ha publicado”. La madre de Malú evitaba hablar, pero terminaba dando su opinión Declaraba no estar acostumbrada a tratar con la prensa

Mientras Malú aún no ha confirmado ni desmentido la noticia, Albert Rivera ha sido el primero en romper su silencio sobre su relación con Malú, después de que la revista SEMANA publicase en exclusiva el miércoles pasado que son algo más que amigos. “Llevo más de diez años trabajando por mi país, llevo mucho tiempo para intentar gobernar este país, así que no voy a perder ni un segundo en comentar. No lo hago sobre la vida de los demás, no lo voy a hacer sobre la mía”, comienza a explicar Albert Rivera, que prefiere no entrar a valorar las últimas informaciones, aunque ni desmiente ni confirma la misma. Albert Rivera sí se ha pronunciado, mientras que Malú sigue callada

