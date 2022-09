Meses de espera, médicos e incertidumbre, pero una tremenda ilusión. Así ha sido el embarazo de Lucía Villalón, ya que su bebé padecía gastroquisis, una enfermedad por la que parte de sus intestinos estaban creciendo fuera de su cuerpo. El pequeño Diego nació el lunes 29 de agosto y, aunque todavía sigue ingresado, tanto su madre, la periodista deportiva, como su pareja Gonzalo Melero, están felices por estar a su lado. Eso no quita que los primeros días estén siendo difíciles y que necesiten el apoyo del otro en esta nueva etapa para ellos. El futbolista ha concedido sus primeras declaraciones frente a las cámaras tras convertirse en padre, un duro, pero precioso relato que revela que Diego es, pese a este problema de salud que ya están superando, lo mejor que les ha pasado nunca.

Vídeo: Europa Press

Aunque eran muy activos en sus redes sociales, desde que naciera su hijo apenas han aparecido en el universo 2.0. Prefieren centrarse en su hijo y en los avances que vayan logrando desde que naciera por cesárea hace solo unos días. De momento, no recibirán el alta hospitalaria, aunque confían en que cuando lo hagan haya total normalidad para ellos y su bebé. «Pusieron como una sábana para que no viera nada y yo estaba más con Lucía que viendo como salía porque en esa situación no soy muy bueno con la sangre, pero el momento de verle después fue impresionante, se me caían las lágrimas, a Lucía también y muy bonito», ha contado Gonzalo Melero sobre el día más importante de su vida.

Sobre los próximos pasos y posibles intervenciones quirúrgicas, Lucía Villalón se ha pronunciado y ha desvelado que seguirán luchando en la UCI: «Gracias a todos por preocuparos tantísimo por nosotros. Por ahora, todo ha ido fenomenal, le operaron el lunes nada más nacer para introducirle la mitad de los intestinos en su pequeño abdomen y está siendo súper fuerte ahora aguantando poco a poco como le van introduciendo el resto. Seguimos luchando en la UCI para estar pronto a tope y esperando la próxima operación». La comunicadora admite que está siendo difícil este proceso, pero agradece a todo el mundo el cariño que le están brindando sus seguidores, amigos y familia para apoyarles en en este momento tan crucial de su vida. No te pierdas las declaraciones de Gonzalo Melero en el vídeo que te ofrecemos en este artículo.