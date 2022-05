Gonzalo Caballero, el torero que conquistó el corazón de Victoria Federica Marichalar, se ha visto envuelto en una polémica tras producirse una grave agresión en Madrid y en la que él ha sido señalado como un de los principales culpables. No obstante, para evitar que esta controversia ensucie su imagen pública, el joven torero no ha tardado en salir públicamente para hacer frente a las acusaciones, asegurando que carecen de veracidad y que él no ha tenido absolutamente nada con los forofos del Frente Atlético que ocasionaron problemas en la madrileña plaza de Las Ventas en plenos festejos de la Feria de San Isidro.

Miembros de este grupo de radicales fueron vistos en las inmediaciones de la plaza de toros de Las Ventas de Madrid con banderas de España y el escudo del Atlético de Madrid sobreimpreso. Personas que supuestamente habían sido invitados por el propio Gonzalo Caballero para asistir a la corrida de toros, y que tras el espectáculo siguieron divirtiéndose causando estragos a su paso por las calles de la capital. Según relata ‘El Mundo’, llegaron incluso a increpar a una mujer que vive en la calle, así como agredir a camareros de los bares de la calle Alcalá. Es más, propinaron una paliza a un joven que trató de salvar el negocio familiar de los vándalos y aún se recupera de las lesiones en el Hospital Gregorio Marañón.

Una polémica que ha salpicado directamente a Gonzalo Caballero, que se ha querido desvincular por completo de su presencia y, sobre todo, de su actitud mostrada. Lo ha hecho entrando en directo al programa presentado por Joaquín Prat, ‘Cuatro al día’, con la firme intención de dejar claro que él no ha tenido nada que ver con lo sucedido: “Es inaceptable que se agredan a otras personas, pero yo no puedo hacer nada. Al cine, al fútbol y a los toros puedes ir tú o quien quiera”, se defendía el torero de las acusaciones de haber invitado a miembros del grupo radical Frente Atlético que terminó causando estragos antes de acceder a la plaza de toros, pero especialmente cuando la corrida finalizó y siguieron la fiesta en los bares cercanos, causando el pánico a su paso.

Gonzalo Caballero, preocupado por su carrera

Gonzalo Caballero no se siente cómodo con la atención mediática, pero menos aún cuando esta le aleja de su papel como torero y ensucia su carrera en el albero. No solo ahora que su nombre se ha visto relacionado con graves agresiones en Madrid, sino también cuando copaba titulares en la prensa de crónica social por su romance con la hija de la infanta Elena, Victoria Federica de Marichalar. El torero vivió esta historia de amor tratando de no llamar demasiado la atención, pero le resultó complicado debido a que su pareja era la nieta del Rey Juan Carlos de España.

Una vez entendido que su romance ya estaba en boca de todos y que la atención mediática era difícilmente esquivable, Gonzalo Caballero se relajó un poco y llegó a reconocer que Victoria Federica era su “talismán” cuando daba el salto a los ruedos, como así prometía en una fotografía publicada en redes sociales donde ambos tortolitos se fundían con miradas de enamorados. Pero el amor no duró demasiado: “He estado saliendo con Victoria unos meses, pero he tomado la decisión de no tener una relación seria porque quiero centrarme en mi profesión”, reconocía después de salir del hospital tras sufrir una aparatosa cogida. Ahí dio paso a que entrase en la vida de la hija de la infanta Elena un nuevo amor, Jorge Bárcenas, que tras casi tres años de relación acaba de irse al traste.