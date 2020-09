¿Está distanciada de su sobrina? La hija de Ortega Cano clara de manera contundente en qué punto está la relación.

Gloria Camila Ortega ha respondido de manera clara a las preguntas sobre su supuesto distanciamiento con su sobrina, Rocío Flores. Un asunto que se ha comentado este fin de semana en ‘Viva la vida’ y del que Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, se ha pronunciado.

La nieta de María Teresa Campos confesaba en el programa de Emma García que a la hija de José Ortega Cano «sí le gustaría» un acercamiento con su hermana, Rocío Carrasco. «Gloria ha estado en un punto en el que se ha dado cuenta de que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos», decía. Y aseguraba que la hija de Rocío Jurado está cansada de guerras familiares: «Ella no va a dar pie que se siga esa guerra. Ella no echa por tierra a nadie. Hace tiempo que no…», señalaba. «Eso ya no forma parte de su guerra. Está muy distanciada de eso». Sin entrar en detalles sobre un supuesto distanciamiento entre tía y sobrina, aseguraba que «ella tiene una relación con Rocío Flores estupenda».

Gloria Camila niega que se haya distanciado de Rocío Flores: «La amo por encima de todas las cosas»

Este martes, Gloria Camila ha dejado clara cuál es su relación con Rocío, con la que siempre ha sido uña y carne. «Yo amo a mi sobrina y la amo por encima de todas las cosas. Es totalmente falso que yo tenga un problema con ella, que nos hayamos peleado, que hayamos discutido, que tenga celos como he leído… nada. Todo lo bueno que le pase a ella yo me alegro igual que ella se alegra por mí todo lo bueno que me pase. Entonces, todo lo demás es falso y todo lo demás que hablen es mentira”, zanjaba.

«Paso de todos los conflictos», asegura la hija de Ortega Cano

Sobre las declaraciones de Alejandra Rubio en un programa de televisión, la hija de Ortega Cano ha comentado que nunca ha hablado sobre este tema con ella: “Yo con Alejandra no he hablado jamás y menos de este tema. Yo si hablo con Alejandra es porque somos amigas. Coincidimos de vez en cuando y tal, pero no hablo de nada más”. La hija de ‘la más grande’ ha explicado que Alejandra Rubio se limitó a dar su opinión sobre el tema: “Yo lo que he visto es que ella ha dicho que yo paso del conflicto este, que es verdad. Yo estoy cansada y paso de todos los conflictos así que, de verdad, es mentira y ya está”.

Rocío Flores se ha ido a vivir con su novio, Manuel Bedmar

Ajena, de momento, a los comentarios que se han hecho sobre su relación con Gloria Camila, Rocío Flores vive una de las etapas más dulces de su vida. Según anunció en exclusiva la revista SEMANA, la hija de Antonio David Flores y su novio, Manuel Bedmar, se han comprado un piso de nueva construcción en Málaga. Un piso de dos habitaciones cerca del mar por el que han pagado 250.000 euros y cuyas imágenes podrás ver en el último número de tu revista favorita. En su nuevo hogar, decorado de manera actual, la nieta de Rocío Jurado podrá hacer realidad uno de sus sueños: formar su propia familia, ya que ha asegurado en varias ocasiones que le gustaría convertirse en madre pronto.

En la actualidad, Rocío vive en la Costa del Sol. Su tía, en cambio, vive en una urbanización a las afueras de Madrid, próximo al hogar que su padre, José Ortega Cano, comparte con Ana María Aldón y el hijo que tienen en común. Aunque no se ven a diario, la relación entre ellas no ha cambiado. Este verano han compartido día de vacaciones juntas en distintos puntos de la geografía española. Porque, además de tía y sobrina, son amigas. Y, tal y como ha indicado Gloria Camila, en su relación familiar no existe grieta alguna.