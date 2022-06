La relación de Ana María Aldón y Gloria Camila no pasa por su mejor momento. Menos aún si se tiene en cuenta que la mujer de Ortega Cano dejó claro que la joven «no era su amiga», una declaración que molestó a Gloria y así lo hizo saber en televisión: «Cuando ha necesitado consejos, ayuda u opinión con algo he estado. Si eso no lo hacen las amigas… Pero bueno, me ha quedado más claro». Estaban distanciadas, pero no había existido ningún acto que evidenciara todavía más esa ruptura hasta que este martes se celebró la graduación del master de Gloria Camila en Madrid. Podía llevar a dos personas al Wanda Metropolitano como acompañantes y prescindió de Ana María Aldón, pues eligió que su padre y Marina, la mujer que trabaja en la casa familiar fueran testigos de este día tan especial para ella.