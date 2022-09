Gloria Camila no suele hablar públicamente de su novio, pero no oculta lo enamorada que está. En octubre de 2021, tras dos años de noviazgo, le dedicaba unas bonitas palabras: « Y ya llegó el 11. Y ya son dos años que llevas haciéndome feliz, feliz de verdad. Llegaste en un momento de mi vida en el que estaba bastante inestable tanto emocional como mental y tú, tú David me enseñaste la otra parte de la historia que me estaba perdiendo. En la que las cosas vienen y van, y que los que vienen a nuestras vidas es porque un propósito traía.

Y en la que con lágrimas me hacías reír, y me hacías ver el lado positivo de las cosas. Gracias por estar, ser y amarme.💛 QUE SUERTE LA MÍA DE TENERTE AMOR».