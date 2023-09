Podría decirse que Gloria Camila ha recibido una de las peores noticias. Han pasado más de 15 años desde que la familia Ortega contrató a una mujer llamada Marina como su empleada del hogar. Desde ese momento, esta trabajadora ha cobrado un papel fundamental dentro de sus vidas hasta el punto de ser considerada una más. Sin embargo, ahora la hija de Rocío Jurado ha revelado que su futuro profesional ya no estará vinculado con ellos.

Vídeo: @gloriacamilaortega Instagram

A través de stories de Instagram, Gloria Camila Ortega ha tomado la palabra para revelar lo sucedido y hacer hincapié en lo mucho que quieren a Marina tanto ella como sus allegados: “Hoy estoy triste porque Marina se va, pero no se va aquí al lado. Se va a su país”, ha pronunciado, casi entre lágrimas dado el vínculo que se había creado entre ellas. Por su parte, Marina ha interrumpido a la joven para aclarar que volverá “pronto” y pedirla que no llore, mientras que la hermana de Rocío Carrasco ha confesado que “ayer dijo que no iba a volver”.

Aunque en un primer momento la hija de José Ortega Cano se ha referido a la marcha de su trabajadora entre risas, finalmente ha aclarado que “igual luego llora” por todo lo que conlleva su distanciamiento. Y es que, pese a las muchas polémicas que han protagonizado ambas por redes sociales, si algo ha quedado claro es que entre ellas hay una muy buena relación amistosa que va más allá de lo meramente profesional.

La polémica entre Gloria Camila y Marina

Hace apenas unos meses, Gloria Camila se situaba en el ojo del huracán al compartir un vídeo de Marina recogiendo los excrementos de Turrón, el perro de la familia Ortega. La creadora de contenido no podía evitar reírse mientras grababa a su trabajadora y le preguntaba: “¿Cómo está el tacto? Ahí tienes dos más… De nada, todo sea por ayudarte”, añadía. Unas palabras que no gustaban en absoluto a sus seguidores, que no tardaron en criticar la actitud de la joven al considerar que estaba vejándose de su empleada.

Dado el alto número de comentarios que estaba recibiendo, la tía de Rocío Flores tuvo que emitir un comunicado para aclarar lo sucedido y dejar constancia de que todo era una broma entre ella y Marina: “Marina y yo tenemos una relación de 16 años, ambas nos conocemos a la perfección y tenemos vídeos de coña (siempre) (…) He recogido 800 cacas de Aza, de Turrón, etc. Turrón estaba hoy en el veterinario, le he sacado mientras esperábamos los resultados. Tiene mucha fuerza y era más fácil así que sujetar a Turrón y recogerlo a la vez. No pasa nada, señores. Ojalá os tomaseis otras cosas que son peores con el mismo ímpetu que esto. Por cierto, la he borrado para los ofendidos”, zanjaba.

No obstante, y desde ese mismo momento, su vínculo con la trabajadora ha sido analizado por lupa por muchos de sus fans. Y aunque es cierto que Gloria Camila no ha vuelto a compartir contenido similar, sí que en una gran parte de sus stories de Instagram ha cobrado un gran protagonismo Marina, razón por la que esta marcha marca un antes y un después en la familia.