Gloria Camila lleva días siendo protagonista de la actualidad. El hecho de que Ana María Aldón haya hablado de su crisis con Ortega Cano ha salpicado directamente a la joven. La hija de la mujer de su padre, Gema Aldón, ha sacado las garras por su progenitora y ha asegurado que arreglar la situación es muy «difícil» con Gloria Camila, ya que «hay cosas y actitudes que no me gustaban», decía enfadada. Ahora la hija de Ortega Cano ha sido preguntada por esto y no ha dudado en defenderse, ya que confirma que entre ellas no hay relación y que ha dado el paso de bloquear a Gema de su teléfono móvil.

Vídeo: Europa Press.

«Hay cosas que no». Así de tajante se mostró Ana María Aldón cuando le preguntaron por Gloria Camila Ortega en su última entrevista en televisión. La colaboradora regresó al plató de ‘Viva la vida’ para afrontar una tarde complicada después de haber confesado «tocar fondo». No quiso entrar en ningún detalle sobre su enfrentamiento con la hija de José Ortega Cano, pero ha dejado claro que existen ciertas cosas por las que no debe volver a pasar.

«Lo primero que tengo que estar es bien, pero hay cosas que no», ha afirmado cuando Emma García ha indagado sobre si estaba abierta a un acercamiento con la joven. Sabe que ahora su prioridad es recuperarse por completo y así lo ha manifestado. «En primer lugar me importo más yo que los demás. Cuando yo me encuentre bien y fuerte, entonces responderé a preguntas que no puedo responderte», ha indicado de forma enigmática sobre Gloria Camila. Aunque ella no ha contado ningún incidente, su hija, Gema Aldón, sí que reveló durante su intervención en el programa ‘Déjate querer’ que no le gustaba cómo esta actuaba con su madre. «Mo me gustan los gestos. Las miradas que tiene. Siento que mi madre vale mucho más».