Gloria Camila ha compartido todos los secretos que hasta ahora no había desvelado sobre su vida como boda, hijos o qué hace con su ropa cuando no la usa.

Gloria Camila se ha desnudado a través de sus redes sociales, eso sí, a nivel personal. La joven a sus 24 años ha optado por lanzar a sus seguidores la posibilidad de ser preguntada por todo lo que ellos quieran saber, formato que permite a todos sus followers conocerla más a fondo. Sin filtros ni titubeos la hija de Rocío Jurado ha respondido en sus stories a muchas cuestiones sobre su vida como, por ejemplo, cómo hace frente a la ansiedad, cómo llevó el hecho de independizarse o si le gustaría casarse y tener hijos. No obstante, no son los únicos asuntos sorprendentes que ha querido responder y es que Gloria Camila ha desvelado un detalle que la diferencia mucho respecto a otros compañeros del gremio, los influencers.

Mientras otros muchos se dedican a vender la ropa que las marcas le ceden para publicitar, Gloria Camila se niega a sacar rédito con ello. La prescriptora prefiere donarla y ayudar a la causa, en vez de hacer negocio con un producto tan necesario, una iniciativa que han aplaudido muchos de sus seguidores. Aunque muchas influencers no disimulan e incluso la ponen en venta con etiqueta, la hija de Ortega Cano ha revelado que ella no desea formar parte de ello, por lo que se decanta por ser solidaria. «Siempre dono la mayoría de mi ropa a iglesias o gente que no tiene economía suficiente para comprarse cada vez que le apetece», dice Gloria Camila cuando un seguidor le pregunta si donaría ropa para personas procedentes de Latinoamérica sin recursos, en especial, adolescentes. Una sorpresa con la que ha cautivado a todo el mundo, ya que dice mucho de ella como persona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega)

No obstante, no es la única incógnita que Gloria Camila ha querido despejar. La joven después de comentar que lleva un año y medio con su chico, David García, ha desvelado que en sus planes está el de contraer matrimonio y tener hijos, eso sí, no todavía. «Todo a su debido tiempo», asegura. Su respuesta no es de extrañar si se tiene en cuenta el ritmo de trabajo en el que vive sumida, pues además de ejercer como imagen publicitaria de varias marcas, también es actriz en una serie de televisión, lo que ayuda a que su currículum sea más extenso. Si bien sobre esta nueva andadura profesional no se ha pronunciado, Gloria Camila ha explicado otros datos sobre su vida más íntima como qué ha aprendido de este 2020, qué es lo que más valora diariamente y cómo ha conseguido tener un cuerpo tan estupendo. «Intentando tener una alimentación sana, contando con mis días de «gocha» y combinándolo con el deporte», ha dicho la joven en el perfil de Instagram.