Este lunes, Gloria Camila ha estallado contra Rocío Carrasco . Visiblemente «indignada», la hija de Rocío Jurado ha dado respuesta a todas y cada una de las alusiones que ha hecho su hermana en las emisiones de ‘Montealto: regreso a la casa’, donde ha mostrado a la audiencia los rincones de la que fue el hogar de su madre y su familia.

La joven ha cargado duramente contra su hermana, quien explicó ante las cámaras que no ve posible una reconciliación con su hermana porque «en esta banda de música hay otros que tocan» y «al final el maestro es el mismo». Unas palabras en la que hacía alusión al vínculo que esta tiene con Antonio David Flores. La respuesta de la aludida ha sido contundente: «Hay otra versión que no se ha encargado de contarme. Parece ser que incluso colaboradores de esta cadena como Alejandra Rubio saben más que yo. Desconozco lo que va a contar, pero si en mi banda hay un maestro en la suya hay otro que a veces es peor que el mío, Fidel. Ella también tiene un maestro en su vida«, ha espetado, en clara referencia a Fidel Albiac. De su cuñado no tiene muy buen recuerdo.

«Fidel se dirigía a nosotros como los inmigrantes»

«Para mí es negativa su influencia. Se dirigía a nosotros como los inmigrantes y hacía unos comentarios hacia mi padre… Una vez me preguntó qué edad tenía porque decía que estaba para el arrastre», ha sentenciado. Según ha desvelado, tras la muerte de Rocío Jurado «él llamaba para ver si nos habíamos ido». En sus confesiones sobre Fidel, ha destacado que solía hacer «comentarios ofensivos» que no se le tienen que decir «a una niña». En este sentido, la joven ha subrayado que «esto me lo cuentan personas», pero ella también «ha vivido cosas».

La colaboradora ha contado en ‘Ya son las ocho’ que le han dolido muchísimo las palabras de Carrasco al decir que le hubiera gustado «tener hermanos». En la segunda entrega de ‘Montealto’ espetó que «el tema de los hermanos es absurdo, cuando te digo que me hubiera gustado tener muchos hablo del matrimonio de mi madre con mi padre. Cuando Gloria Camila y José Fernando llegan a mi vida tengo veintitantos años, tengo dos hijos y ya la relación es diferente», contaba. «Me refería a que cuando era pequeña me hubiera gustado estar rodeada de niños y jugar«.

Cuando fallece Rocío Jurado «es la segunda vez que perdemos a una madre»

Gloria Camila ha recordado que Rocío no es la única que ha sufrido con la muerte de la tonadillera. «Cuando llegamos a España yo tenía tres años», decía. Antes de que la artista y José Ortega Cano decidieran adoptar, ella y José Fernando estaban «en un orfanato» porque habían perdido a su madre biológica. Apenas unos años después, la gaditana perdió la vida tras luchar contra el cáncer de páncreas que padecía. Entonces, Gloria Camila solo tenía 9 años. Esto supuso para ella y para su hermano un durísimo varapalo. «Cuando fallece mi madre es la segunda vez que perdemos a una madre. El dolor lo tenemos todo», soltaba, dolida y enfadada. «Mi padre estaba muerto de dolor. Me sorprende que diga que no estuvo con nosotros ese tiempo».

La hija de la tonadillera ha aclarado que sobre este asunto no ha hablado nunca con su hermana porque «no me ha dado tiempo». Tampoco ha «tenido tiempo de hablarlo con mi padre». Pero su dolor, y el de José Fernando, dice, es profundo. «Cuando fallece mi madre él tiene 13 años y es más consciente. Cuando hay dolor y hay amor se hace más llevadero», añadía.

Gloria Camila también ha defendido a su padre de los adjetivos que ha usado su hermana para definirlo como un tacaño. «Cando ha tenido que mirar o ha dado todo ha empezado desde cero vendiendo melones. Sabe lo que es trabajar y lo que es el sufrimiento… Mi padre no es agarrado, es una persona súper generosa y sensible». Tampoco está de acuerdo con la versión que ofrece Rociíto del matrimonio de sus padres. Por eso ha enseñado en directo imágenes de la boda de sus padres. «Yo veo felicidad, ilusión, familia. Veo felicidad y amor», decía.

Gloria Camila: «Estoy indignada y dolida»

«Estoy indignada y dolida, pero la cosas no se han contado y no se han hecho como debían hacerse», añadía. A continuación ofrecía nuevos datos sobre las decisiones legales que podría tomar contra su hermana en los tribunales.

