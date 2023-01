Este miércoles, Kiko Hernández anunciaba un notición: José Ortega Cano y Gloria Camila iban a comenzar un nuevo negocio fuera de la televisión. Según el colaborador de televisión, el diestro habría adquirido un restaurante para su hija. «Es un restaurante que lo abrieron hace un año, era marisquería y duró abierto 20 días. Pero antes de ser ese restaurante era un sitio en el que había muchos chinos y comían a oscuras. Pero al lado justo hay un restaurante que lo peta. Puedo decir que paga de alquiler en torno a 8.000 euros», contaba. «En Santo Domingo. Es un regalo a su hija Gloria Camila, no solo para que sea imagen, sino para que esté involucrada las horas que requiere la hostelería», detallaba.

Una información que ha desmentido la propia Gloria Camila, quien ha atacado a Kiko Hernández. «Además de ser ridículo, tener poca ética, poca humildad, reírte y tener epicaricacia en tus comentarios, cariño, déjame decirte que es errónea tu información. Pero de ser así, decirte que al menos tendríamos un restaurante, pero no nos inventaríamos tener una enfermedad como un cáncer«, comenzaba diciendo a través de una historia en su perfil de Instagram.

Gloria Camila ha estallado contra Kiko y el programa en el que trabaja, ‘Sálvame’

La influencer ha asegurado que ya no tiene miedo a todo lo que se dice sobre ella. No le importa que ahora vayan a por ella: «Y ahora vendréis a machete a por mí, pero, ¿sabéis qué os digo? Que me da exactamente igual. Más no podéis decir, hundirme ni humillarme. Ya me da igual lo que digáis sobre mí. Solo sabéis denigrar a las personas y cuando no os gusta alguien, machacar hasta que la destrozáis. Luego hablemos de salud mental y humanidad. Ja, me río yo», contestaba Gloria Camila Ortega.

Kiko Hernández, visiblemente muy enfadado, ha respondido a Gloria Camila

Tras el monumental enfado de Gloria Camila, Kiko no ha dudado en responderle en directo: «Te voy a decir que muy mal no lo habré hecho para que en 20 años de carrera lo único que tengas que decir malo mío es una información que se inventaron mía hace trece, catorce o quince años”, empezaba a decir el colaborador de televisión, quien se ha mostrado también muy enfadado. “Pensaba que eras inteligente, pero recurrir a eso demuestra que eres gilipollas, que no tienes argumento. Yo no he reído de tu padre», continuaba diciendo.

Kiko Hernández negaba que se había reído de su padre por los problemas de movilidad y, confiesa, que si quería hacer daño a la familia, lo haría con otras palabras: «Si yo me quisiera reír de tu padre, lo haría con todas las mierdas que tiene, que mató a un hombre, que iba borracho… Pero si quisiera hacer daño y hacer pupa diría eso, que tu padre ha matado a una persona yendo borracho perdido, que ha quedado defenestrado (…) Si quisiera hacer daño, diría que habéis quedado defenestrados por Rocío Carrasco, toda la familia, que sois unos lameculos del ser y que tu padre tiene poca vergüenza. Esconderos debajo de la cama porque tenéis mucho que callar. Vosotros sí que tenéis mucho que callar, asquerosos», decía el colaborador visiblemente muy enfadado con Gloria Camila. «¿Te acuerdas a los 19 años cuándo te pillaban de botellón, pegando a todo Dios en la plaza Castilla? Qué imágenes tan bonitas. Te han dado una educación, tan bonita y tan buena», sentenciaba Hernández.