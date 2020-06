Gianmarco Onestini está pasando la cuarentena en Italia, hasta donde se desplazó cuando se confirmó su ruptura con Adara Molinero. Cuando el número de muertes y de contagios ha bajado de manera considerable en el país, el colaborador ya ha podido viajar a Milán, donde ha pasado unos días con su hermano y su cuñada.

De vuelta a casa, Gianmarco ha querido contestar a las preguntas de sus seguidores. Muchos de ellos se preguntan cómo ve su paso por los realities, y él no ha dudado en contestar todas las dudas. Además, no saben cómo ve el italiano su futuro en la televisión después de haber sido protagonista de muchos debates en el platós de Mediaset durante tanto tiempo.

Gianmarco por ahora está disfrutando al máximo su etapa en televisión, aunque confiesa que no es algo a lo que se quiera dedicar durante toda su vida porque tiene otros sueños: «La televisión me ha dado la oportunidad de darme a conocer y de conocer también a personas maravillosas como vosotros. Por ello, por el momento, seguiré trabajando en televisión. Está bien, es un trabajo donde me encuentro bien, que me gusta… No creo que esta vaya a ser la profesión de mi vida…».

Mientras tanto, quiere aprovechar esta oportunidad que le ha brindado su entrada en ‘Gran Hermano VIP’ y no duda en entrar en otro reality si se le presentara la oportunidad: «Sí, entraría en otro reality, porque en estos formatos demuestras cómo eres tú, al 100%. Me ha gustado mucho ‘GH’ porque la fente te puede ver 24 horas, te ven como eres tú, es difícil fingir. Ves cómo es una persona, ves cómo se despierta, cómo come… Me gustan mucho este tipo de realities, puedes conocer a la persona al 100%».

Gianmarco no descarta entrar en un nuevo ‘reality’

De lo que no está tan convencido es de entrar en otro tipo de realities como en ‘La isla de las tentaciones’. «Soy muy claro, no iría como tentador a este programa. No me sale bien, no me gustaría… algún día lo hice en Italia. Fue una experiencia que no me gustó, no me encontraba bien haciendo ese tipo de cosas. No me gustaba. No lo volvería a hacer».

¿A quién te gustaría tentar que tuviera pareja?

«Yo no soy un chico que se pone entre parejas», dice para aclarar. Gianmarco ha querido dejar claro que lo que pasó con Adara no fue interceder en una pareja. «Yo en ‘Gran Hermano’ conocí a una chica, que para mí era maravillosa. Nos hemos conocido, pero no hemos hecho nada. Siempre ha habido mucho respeto. Ellos han tomado su decisiones… yo ahora no me pondría a tentar a nadie que tenga pareja…», aclara en su canal de Mtmad.