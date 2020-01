Tras varios días de silencio y después de que Hugo Sierra se sentara ayer en ‘Sábado deluxe’ para explicar cómo está su relación con Adara Molinero, Gianmarco Onestini ha salido a la palestra a través de sus redes sociales para defenderse de todos los ataques que ha recibido en estos días.

El plan de Gianmarco para olvidar definitivamente a Adara

«Lo siento si no he sido presente pero me duele mucho. Me duele el absurdo bullying que estoy recibiendo por parte de la televisión, que llegan a inventarse por completo las noticias solo para hablar mal de mí exactamente como hacían conmigo los matones de la escuela cuando yo era niño», ha comenzado a escribir a través de sus redes sociales junto a una imagen en la que mira al horizonte.

El italiano ha explicado que no está pasando por su mejor momento y ha agradecido a todos sus seguidores su constancia y sus bonitos mensajes. «Ahora no estoy bien porque, a pesar de todo, soy humano y la constante falta de respeto y la violencia psicológica causan aún más dolor que una lesión física. En cambio, os agradezco a todos vosotros que siempre estáis a mi lado, vosotros que sois inteligentes y no os dejáis manipular por las mentiras de ciertas personas y programas. Volveremos más fuertes que antes, lo prometo«. Tras sus palabras, su hermano y Pol Badía han querido mostrarle su apoyo: «Gianmarco no está solo».