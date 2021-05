Rocío Flores ha querido dejar clara cuál es la relación con su padre, Antonio David Flores, en plena tormenta mediática por su madre, Rocío Carrasco

Rocío Flores no puede más. No es la primera vez que se queja de la presión a la que está sometida desde que su madre, Rocío Carrasco, hablara en su documental bajo el nombre de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva‘. En dicha docu-serie, Rociíto ha hablado mucho de su padre, Antonio David Flores, y de como este habría manipulado tanto a su hija, Rocío Flores, como a su hijo, David Flores. De hecho, el hecho de que saliera a la luz el desgarrador testimonio de Rociíto, ha hecho que se mire con lupa cada uno de los gestos que han ido haciendo los protagonistas.

Rocío Flores se ríe de aquellos que cuestionan su relación con su padre, Antonio David Flores

Rocío Flores ha reaparecido y ha hecho un gesto aclarando en qué punto está la relación con su padre, Antonio David Flores. Durante los últimos días, mucho se ha cuestionado la relación entre la joven y su padre y por este motivo Ro (como la llama su entorno más cercano) ha querido aclarar su relación. Puedes ver en el siguiente vídeo qué opina ella respecto a aquellos que dicen que la joven y su padre no están pasando por su mejor momento. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

La actual colaboradora de televisión tan solo se quiere reír de aquellos que cuestionan la relación con su padre. «Jo, de verdad (…) No saben ya que inventar ¿eh?», ha asegurado ella mientras llegaba a su domicilio en plena tormenta mediática. En su última aparición, Rocío Flores también ha hablado de cómo está siendo la participación de Olga Moreno en ‘Supervivientes 2021‘. De hecho, durante los últimos días también se ha visto un acercamiento por parte de Olga con Gianmarco, algo de lo que no se ha querido pronunciar Rocío Flores: «La veo muy bien y estoy muy contenta. Está haciendo un concursazo». Estas son las únicas palabras que ha pronunciado ella al respecto.

La joven siempre ha asegurado que no ha cuestionado a su padre

A pesar de que durante los últimos días mucho se ha hablado de la relación entre padre e hija, ella siempre lo ha defendido. Precisamente, hace unos días, Rocío Flores dejó claro que no cuestiona nada el papel de Antonio David Flores como padre. «¿Se me está cayendo un mito referente a mi padre? Estoy siendo un persona bastante objetiva cuando yo he visto cuando mi padre ha hecho algo que no me ha gustado, yo me he sentado con mi padre y se lo he dicho, pero que se llegue a cuestionar el papel de padre, no«, contó hace unos días en ‘El programa de AR’, programa en el que colabora.