El DJ ha lanzado un cariñoso mensaje a su primo con el que demuestra el vínculo que los une.

Este jueves, Kiko Rivera ha enviado un mensaje a su primo José Antonio Canales Rivera con el que ha dejado claro cuál es el vínculo que los une. Un vínculo de enorme cariño y admiración que el DJ ha manifestado públicamente en su perfil de Instagram. Se ha puesto nostálgico y no solo le ha mandado un cariñoso mensaje a su prima Anabel Pantoja. También ha hecho lo mismo con su primo paterno.

Al sevillano, el comienzo de septiembre lo ha pillado de vacaciones y con una gran noticia: su ha comenzado septiembre con una buena noticia: su primo José Antonio Canales es uno de los nuevos concursantes de ‘Secret Story’, el nuevo ‘reality’ que está a punto de estrenarse en Telecinco. Su fichaje ha alegrado al hijo de Isabel Pantoja, que le ha deseado lo mejor a través de las redes sociales.

Kiko Rivera desea suerte a su primo en el programa ‘Secret Story’

“Mucha suerte en esta nueva aventura Primo”, es el mensaje que Kiko Rivera ha publicado sobre una fotografía de su primo José Antonio Canales Rivera. Recordemos que el torero no ha tenido un buen año tampoco y que además, de varias crisis sentimentales ha tenido que despedirse de su padre y de su tío Riverita.

No es la primera vez que un miembro del clan Rivera forma parte de un concurso de Telecinco. El torero y colaborador de ‘Sálvame‘ ha participado en otros programas de la pequeña pantalla: desde ‘Splash, famosos al agua‘ (2013), a ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition‘ (2019), ‘Quiero dinero‘ (2020) o ‘La selva de los famosos‘ (2004), donde se alzó como vencedor.

El músico, por su parte, ha participado en ‘GH VIP 3’ (2015), ‘Supervivientes 2011‘, ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet edition’, o ‘Gran Hermano Dúo’ (2019), que supuso su última incursión en un ‘reality’ de Mediaset hasta la fecha.

A pesar de que su distanciamiento con su madre parece no tener retorno, lo cierto es que Kiko Rivera está viviendo un momento muy dulce en el terreno profesional. Hace unas horas publicaba en su perfil oficial unas palabras de agradecimiento a todas las personas que lo apoyan. «La opinión es tuya, pero la vida es mía», decía. Asimismo, anunciaba que tiene un nuevo proyecto entre manos: «Ganas de mostraros los proyectos que vienen en camino… Recuerden que sin vosotros no soy nada y por el amor incondicional que me dais cada día quiero mandaros este 💋 enorme Gracias de ❤️ por hacerme tan feliz familia! Os deseo que tengáis un maravilloso día».