A pesar de que lo intentaron, finalmente no pudo ser. Cinco meses después de convertirse en padres de su segundo hijo, Benji, la pareja formada por Laura Matamoros y Benji Aparicio pusieron punto y final a su relación. A pesar de que su noviazgo había sufrido varios altibajos, SEMANA anunció en exclusiva que esta suponía su ruptura definitiva. La pareja tomó la decisión de separarse tras no superar la última crisis que llevaban arrastrando desde unos meses atrás. La hija de Kiko Matamoros se ha quedado en el domicilio familiar junto a sus dos hijos, mientras que él habría optado por irse a casa de sus padres, donde vive desde que tomaron la decisión de romper su relación. Y es que lo intentaron hasta el final.

Hay que recordar que la pareja decidió retomar su relación cuando conocieron que la influencer estaba embarazada de su segundo hijo. Sin embargo, con su pequeño ya en brazos y unos meses después, ambos han tomado caminos separados tras no superar la crisis que atravesaban. Tanto Benji Aparicio como Laura han intentado mantenerse al margen y no han querido pronunciarse al respecto. De hecho, no han confirmado ni desmentido lo que es ya una noticia vox populi. Pero, a veces, no hacen faltan las palabras, ya que los gestos dicen más que estas. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido con el cocinero, que ha roto de manera definitiva con la influencer. Al menos en el terreno virtual. Te contamos el gesto con el que Benji Aparicio corta por lo sano con Laura Matamoros.