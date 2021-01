Tras unas semanas donde la amistad entre Belén Esteban y Anabel Pantoja ha estado en el punto de mira, ahora han acercado posturas. Aquí, la prueba

Tras varias semanas en las que la amistad entre Anabel Pantoja y Belén Esteban pendía de un hilo debido a sus respectivas colecciones de joyas, por las que se han visto enfrentadas, ahora ya han retomado la relación. De hecho, el pasado jueves, la de Paracuellos del Jarama anunció la drástica decisión de abandonar su marca, que casi le costó la amistad con Anabel. «He dejado la marca. No voy a seguir trabajando porque quiero yo quiero trabajar con gente seria, no con gente que mete mierda», explicó.

Aunque ambas han pasado una época mala, ahora Belén Esteban ha demostrado de nuevo que su relación con la sevillana vuelve a ser la de antes. Por este motivo, la «princesa del pueblo» ha querido apoyar el nuevo proyecto de la sobrina de Isabel Pantoja. Además de su colección de joyas, Anabel Pantoja ha dado un paso más en su faceta como diseñadora y también ha lanzado una colección de bolsos bajo el nombre de ‘MointSant by Anabel Pantoja’. La Esteban ha compartido en sus Stories unos vídeos enseñando dos de los modelos que ha diseñado su compañera.

Anabel Pantoja se atreve con un diseño de bolso

La colaboradora de televisión, que decidió abandonar la línea de joyas que casi le cuesta su amistad con Anabel, ahora quiere mostrar todo su apoyo. Por este motivo, ha querido promocionar la línea de bolsos que ahora ha lanzado Anabel Pantoja y que también los hemos visto a usar a Irene Rosales. En colaboración con la firma Montsaint, la sevillana ha creado la colección cápsula Montsaint by Anabel Pantoja.

Ha diseñado un bolso de nylon con múltiples bolsillos, con dos asas para llevar de mano y también con la opción de bandolera, que puedes encontrar en negro y en gris. Un modelo muy cómodo, ideal para acompañar los looks más sport y para los viajes: «Menos es más y este compañero de viaje no necesita más que tu actitud y sonrisa para todos los momentos que vais a vivir…», así lo presenta la propia Anabel. Su precio: 25.99 euros. Un bolso que ahora también se puede convertir en el favorito de Belén Esteban.

Belén ya anunció que dejaba de trabajar con la empresa de las joyas

Con este apoyo, Belén demuestra que ya ha dejado atrás todos los problemas a los que se ha enfrentado durante las últimas semanas a Anabel. De hecho, todo fue un mal entendido por parte de la empresa con la que ambas estaban trabajando y por este motivo, la de Paracuellos del Jarama tomó la decisión de dejar de trabajar con ellos. «Me lo he creído y lo peor es que he desconfiado de mi amiga. ¿He podido ganar dinero? Sí. Quiero dar las gracias. Quedaros con las joyas. No me etiquetéis. Yo ha he dicho desde ayer que no voy a colaborar ni con velas ni con joyas. Siento decirlo aquí, pero están avisados la persona que lo tiene que saber y el dueño. Me ha rogado por favor que no lo dejara, pero a mí estas cosas no me gustan», decía.