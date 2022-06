Shakira y Piqué llevan juntos desde el 2010 y, aunque son padres de dos hijos, nunca han querido formalizar su relación sentimental casándose. De hecho, la artista ha reconocido que no quiere que su pareja se acomode y él, por su parte, mantiene que no tienen necesidad alguna de estar casados. Sin embargo, eso no evita que los rumores de crisis hayan aumentado. Más aún si se tiene en cuenta que en una de sus últimas canciones hay quien ve mensajes velados sobre su relación y que hay quien asegura que el jugador de fútbol vive desde hace tiempo en un piso de Barcelona. Ahora, además, ha sido visto entrando en la casa que ambos tienen en la ciudad condal, pero él no disponía de llaves, un dato aparentemente sin importancia pero que podría decir mucho dadas las circunstancias.

Vídeo: Europa Press

La última canción de Shakira, ‘Te felicito’, podría dejar el complicado momento sentimental que estaría viviendo la artista. «Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda», dice la colombiana en su canción. Se asegura que existe una crisis por la que han puesto distancia y por la que cada uno vive supuestamente en casas separadas y por la que incluso han iniciado vacaciones por separado. Hace tan solo unos días Shakira viajó a Ibiza junto a sus dos hijos, pero no hubo rastro de Piqué, lo que hizo saltar las alarmas.

Ellos de momento no se han pronunciado al respecto y tratan de afrontar su vida con cierta normalidad. Tampoco se han pronunciado acerca del momento legal que está viviendo Shakira, pues se sentará en el banquillo pronto para responder al fraude fiscal con el que se le relaciona. Si bien se ha revelado que hay la existencia de una mujer y que supuestamente Piqué saldría más de fiesta de lo habitual desde hace meses, ni el futbolista ni la cantante han querido confirmar o desmentir rumores hasta este momento.