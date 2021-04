El hijo de Isabel Pantoja ha echado la vista atrás y ha compartido un bonito recuerdo junto a su hermana y ha dejado claro la buena relación que hay entre ambos.

Apartado del foco mediático después de que estuviera en el ojo del huracán a raíz de su guerra abierta con su madre, Isabel Pantoja, Kiko Rivera está centrado en encontrar su felicidad y paz mental junto a los suyos. El DJ se está volcando por completo en el cuidado de sus hijas, sus nuevos proyectos musicales, así como en su relación con sus seguidores a través de las redes sociales. Con respecto a esto último, el hijo de la tonadillera no duda en compartir su día a día con todos aquellos que le siguen y este sábado ha tomado la decisión de rescatar una antigua imagen con la que ha querido profesar el amor que siente hacia su hermana, Chabelita Pantoja.

Uniforme de colegio, pelazo y con mi niña @isapantojam en brazos. Edad 14/16 años aprox», escribe junto a la simpática instantánea. A los pocos minutos de hacerla pública, Si es que vaya monada«, piropea el ahora colaborador de ‘Viva la vida’. Kiko Rivera ha echado la vista atrás y ha compartido una antigua e inédita imagen en la que aparece hace unos años mientras que sostenía en sus brazos a su hermana mientras que la llevaba al colegio. «A los pocos minutos de hacerla pública, Asraf Beno no ha dudado en comentar la imagen y dejar constancia que, a pesar de las habladurías, tanto él como el interprete de «Cicatriz» tienen una buena relación. ««, piropea el ahora colaborador de ‘Viva la vida’.

Esta declaración de amor llega tan solo unos días después de que Chabelita Pantoja confirmara en ‘El programa de Ana Rosa’ que hacía mucho tiempo que no sabía nada de su madre, Isabel Pantoja, quien ya no le habla y no conoce muy bien el motivo. “Desde que felicitó a mi hijo Alberto no hemos vuelto a saber de ella. Ella ya sabe que estamos aquí, así que cuando quiera, no tengo mucho que decir”, aseveraba entonces la joven.

Alejada de la polémica y de gran parte de su familia, la tonadillera continúa refugiada en Cantora junto a su hermano Agustín y su madre, doña Ana. Aunque no será para siempre puesto que en breve tendrá que salir de la finca de Medina Sidonea para asistir a las grabaciones de ‘Top Star’, el nuevo programa de Telecinco presentando por Jesús Vázquez y en el que volverá a ejercer como jurado.

Kiko Rivera, centrado en sus nuevos planes con Irene Rosales

Ajeno a sus conflictos con su madre, Kiko Rivera está centrado en comenzar una nueva etapa junto a los suyos. Hace unas semanas, Irene Rosales confirmaba en ‘Viva la vida’ que estaban buscando una nueva casa a la que mudarse. Un nuevo reto y cambio en su vida que llegaba después de que el DJ mostrara por error su dirección y número de teléfono en un directo de Twitch. «Bueno Hay momentos de la vida que uno tiene que cambiar Pero bueno, con tranquilidad ¿eh? Poco a poco, poco a poco», insistía el hijo de la tonadillera.