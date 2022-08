Ya es vox populi que la relación de Gerard Piqué y Shakira está completamente rota. Las imágenes del futbolista y su nueva novia, Clara Chía Martí, son la prueba final de que él ha pasado página y está volcado de lleno en su actual pareja. Sin embargo, llama la atención que a pesar de la ruptura, el jugador del FC Barcelona no ha borrado las fotos en las que aparece con la cantante de su perfil de Instagram.

Basta con echar un vistazo al perfil del deportista para comprobar que parte de su pasado sentimental con la intérprete de ‘Waka Waka’ sigue estando subido en la nube. La última publicación de la pareja juntos se remonta a mucho tiempo atrás: hace 58 semanas. Su último posado en la cuenta oficial de Instagram de Piqué data del 9 de julio de 2021. Se trata de un selfie de la pareja en el que aparecen sonrientes y próximos el uno al otro. « Holiday vibes», escribía entonces el as del balón, dejando claro que disfrutaba de unos días de vacaciones con la artista. Ha pasado más de un año desde esa bonita muestra de amor, reflejada tantas veces de manera pública.

El álbum de recuerdos fotográficos que Shakira y Piqué se ha negado a eliminar de su perfil oficial está plagado de instantáneas que recogen momentos vividos entre ellos, así como con sus hijos. «Family«, describía en la que es la penúltima foto con Shakira, en junio de 2019, tomada desde un buggy (o carrito de golf) que bien podría pertenecer a un campo de juego o a un resort de lujo.

Son muchos los recuerdos de su vida en común con Shakira que Gerard Piqué no ha querido borrar de un plumazo de sus redes sociales, que es lo que suelen hacer muchas personas tras poner fin a un idilio. Es una práctica bastante habitual en exparejas de todo el mundo que uno de los dos, o ambos, terminen borrando todo rastro de su pasado en común de Facebook, Instagram o Twitter, las plataformas más utilizadas. Sin embargo, en el caso del barcelonés no ha sido así.

Shakira, al igual que Piqué, no ha borrado sus fotos con el deportista

Lo cierto es que Shakira ha actuado del mismo modo, y en su Instagram mantiene las fotos del padre de sus dos hijos. El último post con la imagen de Piqué es del pasado mes de marzo, cuando le dedicó un precioso mensaje de cariño y admiración con motivo de la celebración de sus 600 partidos. «No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno «, arrancaba diciendo la cantante en su carta. «La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos».