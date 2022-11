Shakira ya tiene su casa en Miami, una mansión repleta de comodidades, con suprema seguridad e incluso con muelle propio. Queda poco para mudarse con sus hijos, de hecho, todo apunta a que será a comienzos de año cuando hagan las maletas y empiece con ellos su nueva vida allí. Está ilusionada y desea que el tiempo pase rápido para poder empezar de cero a miles de kilómetros de España, pero ¿y Piqué?, ¿ha encontrado ya una casa que cumpla con todo lo que él quiere? El futbolista ya ha colgado las botas y dispone de todo el tiempo del mundo, aunque siga atado y pendiente de sus empresas, por lo que cuando lo desee puede volar a Miami y ver él mismo en primera persona una residencia que encaje con lo que busca. Eso sí, su entorno lo tiene claro: no alquilará nada que tenga menos comodidades que la de Shakira. “Piqué se terminará comprando una casa allí. Shakira dispone de una fabulosa mansión y su orgullo le dice que él no va a ser menos. Quiere lo mejor para sus hijos y si en casa de la madre tienen piscina, caballos y cancha de tenis, la suya también y si hace falta hasta un campo de fútbol!”, dice su círculo a Look.

El empresario no se quiere conformar y pondrá todos sus esfuerzos en localizar una casa en Miami en la que sus hijos se sientan igual de bien que en casa de su madre. Cabe recordar que la casa de la artista en Miami tiene más de 750 metros cuadrados, está ubicada en North Bay Road Drive, uno de los distritos más elitistas de Miami Beach, cuenta con 6 dormitorios, 7 baños y un gimnasio, entre otras estancias. Piqué cuenta con un importante patrimonio y, de momento, planea tener su residencia en Miami como algo temporal. Quiere ir y venir desde Barcelona para seguir de cerca todo lo que les suceda a sus hijos y cumplir así con el convenio que ha firmado con Shakira: 10 días al mes permanecerá con Sasha y Milan, una tercera parte de cada mes en la que les llevará al colegio, vivirá con ellos y, además, compartirá fines de semana. No te pierdas nuestra galería para descubrir todo lo que tiene Shakira en su casa, requisitos y condiciones probablemente imprescindibles para Piqué.