El periodista de ‘Ya son las ocho’ conoció a Georgina cuando esta no era famosa. Coincidieron en uno de sus primeros trabajos en una conocida tienda de ropa en nuestro país y, desde entonces, han hecho el esfuerzo por mantener una amistad a prueba de bombas. «Mucha gente me pregunta ¿ha cambiado? Y se me ponen los pelos de punta, pero yo siempre digo lo mismo, que sigue siendo la misma», dijo el comunicador. El pacto de silencio, de momento, se ha instalado en él y en el resto.