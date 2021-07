Genoveva Casanova celebra el cumpleaños de sus hijos, Luis y Amina, con la ausencia de Cayetano Martínez de Irujo

Luis y Amina han celebrado este pasado domingo su 20º cumpleaños. Aunque los jóvenes han preferido no ser personajes de los medios de comunicación, estos son conscientes de quiénes son sus padres, por lo que cuando se han encontrado con la prensa se han adaptado a ser objetivo de las cámaras. Eso sí, prefieren no hablar mucho cuando los reporteros le preguntan por cómo han pasado este día tan especial para ellos.

Los hermanos aprovechan el domingo para disfrutar de una comida con su madre, Genoveva Casanova, que ha sido la encargada de agradecer las felicitaciones a sus hijos. La mexicana llegaba al restaurante donde tenían reserva para comer con su hija Amina, que agradecía las felicitaciones. Aprovechaba la ocasión para desvelar que Cayetano Martínez de Irujo no estaría con ellos en la comida, pero que sus hijos sí celebrarían su cumpleaños con su padre por la noche.

No ha dudado en pronunciarse sobre el estado de salud de Cayetano, que tuvo problemas intestinales que le obligaron a permanecer ingresado durante varios días. «Está bastante mejor, está trabajando en el campo. Hoy no vendrá, pero verá a Luis y Amina esta noche, que se van para allá».

Genoveva Casanova desvela cuándo celebrarán sus hijos el cumpleaños con su padre

Como no podía ser de otra manera, Genoveva ha querido dejar constancia de este día tan especial para ella y sus hijos a través de una felicitación muy especial: «Hoy hace 20 años que llegaron a mi vida estos dos maravillosos seres humanos. 20 años en los que me han permitido vivir el privilegio del amor más poderoso y fuerte que puede existir. Hoy cuando sus vidas ya alzaron el vuelo, solo me queda admirar la belleza de sus enormes alas y sentir un orgullo y un agradecimiento infinitos. Los amo con toda el alma, pollitos míos. Happy birthday babies!! ❤️❤️❤️❤️», ha escrito la mexicana muy emocionada.

Ha sido una comida muy especial con la ausencia de Cayetano

Vídeo: Europa Press.

El estado de salud de Cayetano Martínez de Irujo ha tenido muy preocupada a su familia durante las últimas semanas. Así lo confirmaba en junio su hermana, Eugenia Martínez de Irujo durante su última comparecencia pública. La duquesa de Montoro atendía amablemente a la prensa durante los Premios Diversa que se entregaron en la capital y confirmaba que el aristócrata «ahora está mucho mejor».

Reconocía que pasar de nuevo por el quirófano supuso un auténtico mazazo para su hermano. Sobre todo en lo que concierne a lo anímico. «Estaba con el ánimo bajo porque lleva once operaciones y no es ninguna broma». Sin embargo, ya se recupera en casa arropado por los suyos y está centrado en su trabajo en el campo, como ha contado su exmujer. Su actual pareja, Bárbara Mirjan, está siendo un apoyo fundamental. La joven se dejó ver muy pendiente de él en todo momento cuando estaba ingresado en la Clínica La Luz.